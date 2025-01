Condenado por ameaça foi pego no Jardim Ferri

Durante patrulhamento preventivo no Jardim Ferri, uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem que estava com dois mandados de prisão em aberto. A captura ocorreu na Avenida Vereador José Aleixo, na madrugada desta quinta-feira, dia 23, por volta das 00h20.

Os policiais, ao avistarem o rapaz, já tinham conhecimento de que contra ele pesavam ordens de prisão pendentes. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após consulta dos dados, foi confirmado que os mandados de prisão estavam relacionados ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. A condenação totaliza um ano, três meses e 14 dias de prisão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao rapaz e o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele ficou preso à disposição da Justiça.