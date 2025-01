Prefeitura de Casa Branca visa estimular a contratação de estagiários

A Prefeitura Municipal de Casa Branca e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) discutem iniciativas para estimular a contratação de jovens aprendizes ou estagiários pelas empresas, indústrias e comércio local.

O objetivo, segundo o informado, é criar oportunidades para que os jovens do ensino médio, técnico ou universitário possam adquirir experiências, seja na sua área de formação ou atividades diversas e que se preparem para o mercado de trabalho.

Na semana passada, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento se reuniram com a consultora do CIEE, Eriane Marson Pivatto, para tratar do tema.

Dentre as propostas, está o estímulo à contratação de jovens aprendizes ou estagiários, que podem atuar em diversas áreas do setor de comércio e serviços, com carga horária pré-definida, para que haja conciliação entre estudos e trabalho.

Conforme o explicado pela prefeitura, por essas modalidades de contratação, as empresas pagam uma bolsa-auxílio aos contratados. Ao término do período do contrato, a critério do empregador, existe sempre a expectativa de que os aprendizes ou estagiários sejam integrados em definitivo aos quadros da empresa.

“A Prefeitura pretende tratar do tema junto às empresas e à Associação Comercial e Industrial, para reforçar a importância de absorver a mão de obra em formação e com isso fortalecer o quadro de empregos no município”, disse.