Bons jogos na terceira rodada da Taça dos Campeões

O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, sedia neste domingo, dia 26, a quarta rodada da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da prefeitura. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

Neste domingo, o primeiro jogo será às 8h30 entre Palmeirinha FC, de Divinolândia, e Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras. Às 10h, S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista, enfrenta Amigos do Gole FC, de Porto Ferreira.

À tarde, às 14h30, Vasco FC, de São José do Rio Pardo, joga contra 7 de Setembro, de Caconde. Às 16h, o público pode presenciar um clássico vargengrandense, quando A.A. Vargeana enfrenta Cohab FC.

Fotos: Liga do Desporto

Terceira rodada

A terceira rodada da Taça, que aconteceu no domingo, dia 19, mostrou as equipes com jogos equilibrados.

Às 8h30, Rio Negro FC, de Casa Branca, venceu Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo, por 1 a 0. A rodada começou com uma partida muito bem disputada e equilibrada, mas tudo foi definido em uma bela jogada dos casabranquenses do Rio Negro, onde o artilheiro Marco Aurélio marcou um golo nos acréscimos, aos 92m. O craque eleito do jogo foi o camisa 5 do Rio Negro, o atleta Thaina Rodrigues.

Às 10h, Santana FC, de Vargem, e Amigos do Beira Rio FC, de São Sebastião da Grama, empataram em 1 a 1. A partida contou com muita disposição e vontade das equipes, resultando em muitos cartões amarelos e vermelhos. Aos 4m, a equipe vargengrandense abriu o placar com Rafael Garcia e, aos 47m, Luis Felipe empatou para os gramenses, que agora somam 4 pontos na competição.

À tarde, às 14h30, Camisa 10, de Tambaú fez 1 a 0 no Donos da Bola FC, de Pirassununga. As equipes tiveram um bom jogo, com os tambauenses se recuperando na competição e embolando o grupo A. O gol foi marcado aos 40m por Renan Gustavo, que deu os primeiros 3 pontos para a sua equipe. O craque eleito do jogo foi o camisa 10 do time de Tambaú, o atleta Renan Gustavo.

Às 16h, Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama venceu Máfia do Leste FC de Santa Cruz das Palmeiras por 2 a 1. Com um grande público presente, as duas equipes mostraram um bom jogo, mas os gramenses levaram a melhor, chegando a 6 pontos na competição. Com o resultado, o time praticamente garante a vaga para a próxima fase. Os gols marcados foram de Caio Nelly aos 16m e gol contra de Cauê aos 69m. O craque eleito do jogo foi o camisa 3 do Boa Esperança, o atleta Bruno Procópio.

A arbitragem do jogo foi composta por Diego Costa, Waldemar Filho, Calazan Lima e Daniel Diogo.