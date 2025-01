Evento esportivo promove saúde e solidariedade em Vargem

Neste domingo, 19 de janeiro, a Represa Eduíno Sbardellini foi palco de um evento especial organizado pela equipe GM Fit. O encontro, que começou às 7h30 da manhã, teve como principal objetivo incentivar a prática esportiva, oferecer informações sobre corrida e estimular um estilo de vida mais ativo entre os participantes.

Idealizado por Giovanni Augusto de Oliveira, empreendedor e fundador da marca GM Fit, o evento destacou-se pelo seu caráter comunitário e solidário. Segundo Giovanni, a iniciativa foi pensada para transformar a visão do esporte na cidade. “Queremos mudar um pouco a visão do esporte na cidade, induzindo o público a praticar exercícios. Além disso, compartilhamos conhecimento sobre corrida e esporte, realizamos sorteios e promovemos dinâmicas interativas”, explicou o organizador.

Outro ponto alto do evento foi a arrecadação de alimentos para doação ao Hospital de Caridade. No total, foram coletados quase 90 kg de alimentos não perecíveis, que foram entregues na sexta-feira, dia 24. Para Giovanni, o compromisso social é um dos pilares da equipe GM Fit. “Este esporte é esperança de dias melhores, é contribuição para quem mais precisa, e nossa família GM Fit é isso”, afirmou.

O evento contou com a participação de mais de 100 pessoas, atraindo moradores de diversas cidades da região, como São João da Boa Vista, Águas da Prata, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Caconde, Poços de Caldas, Descalvado e, é claro, de Vargem Grande do Sul.

“O evento foi um sucesso. Tivemos alguns imprevistos, mas são coisas que acontecem. Gostaria de agradecer a cada pessoa presente. O evento atingiu nossas expectativas e estamos prontos para realizar outros com o mesmo propósito: levar saúde através do esporte e ajudar ao próximo por meio de doações as instituições do nosso município”, comemorou Giovanni.

A equipe GM Fit também planeja novas ações para o futuro, com o intuito de continuar promovendo a prática esportiva e contribuindo para a sociedade.

Foto: Arquivo Pessoal

A equipe

Com apenas oito meses de existência, a equipe GM Fit já demonstra um crescimento significativo. Começando com um único atleta em maio de 2024, sendo Giovanni, o grupo passou a contar com seis integrantes em setembro do mesmo ano. Atualmente, são 40 atletas, além de um nutricionista esportivo que oferece suporte especializado.

“Nosso objetivo é dobrar o número de atletas até o final de 2025. Já temos um atleta maratonista que completou os 42 km, e este ano esperamos ampliar nossas conquistas. Eu mesmo participarei da minha primeira maratona oficial em junho, em Porto Alegre (RS)”, revela Giovanni.

Além de atuar localmente, a equipe também participa de corridas na região e em outros estados do Brasil, representando a marca GM Fit e levando o esporte a novos patamares.