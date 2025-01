Homem descumpre medida e é pego por violência doméstica

Um rapaz foi preso no sábado, dia 18, por violência doméstica, após descumprir medida protetiva. A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento por volta das 16h15 e foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica no Jardim Ferri.

De acordo com o relato da vítima, ela e seus três irmãos, todos menores de idade, têm medida protetiva contra seu pai. Ela informou que o homem compareceu à residência e a ofendeu com palavras de baixo calão.

A adolescente acionou a polícia, que flagrou o suspeito deixando o local de bicicleta. Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem.

Com o apoio de outra equipe policial, os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.

No local, os fatos foram apresentados à autoridade policial, que confirmou o descumprimento da medida protetiva e ratificou a prisão do suspeito. O boletim de ocorrência foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.