Presos na fábrica de bebida clandestina já foram soltos

Os três presos na operação da fábrica clandestina de bebidas alcoólicas que funcionava em Vargem Grande do Sul, numa chácara existente perto do aeroporto da cidade, foram soltos no dia seguinte, na audiência de custódia, segundo o informado pela Polícia Civil.

A operação aconteceu na sexta-feira, dia 17, onde centenas de bebidas, principalmente whisky e vodca já embalados para consumo foram apreendidos.

À Gazeta de Vargem Grande, a Polícia Civil informou que os acusados eram de São Paulo capital, mas que já estavam em Vargem Grande do Sul há pelo menos três anos.

Segundo o explicado, dois dos acusados, com iniciais F. e W., moravam na chácara. O proprietário da operação e das bebidas falsas, com a inicial A., residia no Centro.

A Polícia Civil explicou que o processo de fabricação das bebidas era artesanal, possuindo maquinário para produção em larga escala. O proprietário também informou à Polícia que vendia as bebidas para adegas e bares de Vargem Grande do Sul e região.

Fotos: Reportagem