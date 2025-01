Atletas da luta de braço competem neste sábado

Os atletas vargengrandenses de luta de braço Leandro Veloster e Marcelo Oliveira participarão do Strap Cup, em Indaiatuba, o primeiro campeonato profissional de luta de braço deste ano. O evento acontece neste sábado, dia 25 de janeiro, ao meio-dia, no Indaiatuba Clube, e promete reunir atletas e entusiastas da modalidade.

Leandro Veloster e Marcelo Oliveira já têm compromissos internacionais agendados em 2025. Ambos participarão do Campeonato Mundial na Bulgária e do Sul-Americano na Argentina, representando o Brasil em competições de alto nível.

Veloster, conhecido no mundo da luta de braço como rei da mesa, se prepara para defender o cinturão dos pesos pesados em fevereiro.