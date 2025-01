Tríduo e Festa de São Sebastião e Santa Luzia no Pedregulho

O Tríduo em Louvor a São Sebastião e Santa Luzia teve início nesta semana, na comunidade Senhor Bom Jesus, da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Pedregulho, entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista.

A programação religiosa nesta sexta-feira, dia 24, segue com a missa por cura e libertação conduzida pelo padre Moisés, às 19h30 da sexta-feira. No sábado, dia 25, a missa será celebrada às 18h, pelo padre Henrique, do Perpétuo Socorro. Encerrando a celebração, no domingo, dia 26, às 15h, haverá missa e procissão conduzidas pelo pároco André Nunes, a partir das 15h.

Leilão Logo após a missa e procissão de domingo, será realizado um leilão de gado beneficente.