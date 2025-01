Conferência elege delegados

Vargem Grande do Sul sediou na quinta-feira, dia 23, a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Após discussão de vários temas pertinentes ao Meio Ambiente, a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul realizada na quinta-feira, dia 23 de janeiro, na Casa da Cultura, aprovou 10 propostas dos diversos eixos discutidos e elegeu cinco delegados que deverão participar da conferência estadual.

A conferência teve uma grande presença de público, ressaltando que a maioria era de servidores municipais, faltando uma presença maior da sociedade civil. Os trabalhos foram conduzidos pelo atual diretor de Agricultura e Meio Ambiente, advogado Guilherme Mansara que agradeceu a presença de todos e abordou a importância da conferência, uma vez que, segundo ele, já está passando da hora de todos se voltarem para a questão climática.

“Vejam os extremos que estão acontecendo e se nada for feito, poderá chegar a um momento em que não haverá retorno”, afirmou, dizendo da necessidade de mais investimentos no Meio Ambiente, pois ajudará a reduzir o número de doenças e que as propostas que sairão da conferência, ajudarão o futuro de Vargem e do País.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) fez uso da palavra e disse que o Meio Ambiente deve ser preocupação de todo mundo. Agradeceu a presença das pessoas, dizendo que mais importante era a qualidade das pessoas que vieram debater este assunto que era de máxima importância.

Falou da responsabilidade destes primeiros meses de governo, dos cortes de gastos que são necessários, para depois fazer os investimentos. “Neste momento de corte de despesas, temos de ter otimismo, a criatividade tem de falar mais alto e fazer uso racional dos serviços a serem prestados”, afirmou o prefeito.

Sobre suas metas para o Meio Ambiente, falou em recuperar as nascentes do Rio Verde, construindo no mínimo 60 nascentes; dinamizar o viveiro de mudas da prefeitura, plantando mais árvores na cidade e abordou a questão da construção do Parque Linear do Rio Verde, que uniria a Barragem Eduíno Sbardelini, o lago que está sendo feito acima do asfalto, nas terras da família Mello e a da Várzea do Zecão, além de citar uma quarta que seria a maior do município, não especificando qual.

Também citou que pretende fazer uma Escola de Biologia no futuro Parque Linear voltada para o Ensino Fundamental, com as crianças podendo ter aulas sobre o Meio Ambiente, com laboratórios e salas de aulas voltadas sobre o tema ambiental. “Vamos trabalhar para investir no Meio Ambiente, área que tenho paixão e o que vocês decidirem vou me dedicar com muito carinho e respeito”, afirmou o chefe do Executivo.

Palestras orientaram participantes

Antes do início dos trabalhos, houve a palestra do ambientalista Marcos Cesar Pavani Parolin, mestre em Direito e professor, procurador do Estado de São Paulo e fundador do Instituto Planeta Plantar, que discorreu sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo, inclusive na nossa região.

Citou que a média de chuvas na região era de 1.600mm por ano, chegando no alto da serra (Mantiqueira), 2.000mm por ano e que no ano passado choveu 500mm. “Abaixo de 1.000mm é considerado semiárido”, disse o ambientalista.

Falou da importância da Conferência, dizendo que há uns anos atrás isso não acontecia e que agora é de grande importância, citando a educação ambiental como primordial e que deveria estar presente em todos os setores, industrial, comercial, produtores rurais.

Disse que todos os nossos atos afetam o meio ambiente. “Logo que acordamos e acendemos a luz, já estamos interferindo com o meio ambiente”, falou. Citou a queima de combustíveis, os resíduos sólidos, os materiais recicláveis. “Meio Ambiente não é só o ar que respiro, a água. Trata de amor pelos nossos filhos, netos, dos que vão chegar”, afirmou, profetizando que a cidade de São Paulo não vai ter água potável daqui a 50 anos.

Explicou aos presentes sobre os eixos que seriam estudados e que um dos melhores efeitos para mitigar o calor, é o plantio de árvores na cidade, que produz água e oxigênio. “Plantar árvores com metodologia, técnica, estudos e se não tem estrutura, procurar parcerias”, ensinou, dizendo que seu Instituto plantou cerca de 30 mil árvores em sete anos.

“Não dá para ficar esperando o Poder Público Municipal, não adianta falar em Meio Ambiente, tem de praticar e plantar árvores na zona urbana, resfria a cidade, é uma questão de saúde pública”, afirmou o professor. Sobre cada eixo, Parolin deu bons exemplos que poderiam ser seguidos, como a preservação das nascentes, citando que nos últimos incêndios na região a Serra da Paulista, mais de 200 minas secaram e que a formação de uma cultura ambiental é importantíssima. Finalizou dizendo que tinha esperança de que se houver conscientização e trabalho, dá para melhorar.

Também fez uso da palavra a bióloga Nádia Sabrina Mariano, bacharelada e licenciatura em Ciências Biológicas pela UNESP, mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas (2009) e que há 15 anos é responsável técnica pelo Zoológico Municipal de Vargem Grande do Sul.

Nádia discorreu sobre o Meio Ambiente e a interferência na vida dos animais livres, da necessidade de mais árvores, que são suas moradias e alimento.

Comentou sobre animais que acabam ficando sem seu habitat e procuram refúgio nos centros urbanos, precisando de cuidados, pois transmitem também doenças. “Cuidando do meio ambiente, prevenimos doenças para nós e para eles”, afirmou.

Dando um exemplo bem atual de conservação, o descarte de resíduos plásticos nos terrenos baldios, que acumulam água e fazem com que o mosquito da dengue se prolifere. “Quando discutimos meio ambiente, não devemos esquecer da fauna, pois hoje existe uma demanda muito grande dos animais de vida livre, que precisam cada vez mais de nós”, afirmou.

Eleição dos delegados

Para delegados junto à Conferência que será realizada em São Paulo, foram eleitos: Júlio Morales, Ciro Manzoni, Melissa Ranzani, Plinio da Silva Teles, Leonardo Ranzani de C. Palaia. “Os delegados e delegadas eleitos nos municípios brasileiros levarão, para a segunda etapa, 10 propostas que serão sistematizadas para o debate das delegações dos estados. As delegações estaduais apresentarão 20 propostas. O resultado dos debates será levado para a rodada nacional, em Brasília. Ao final, a Conferência apresentará as propostas ou contribuições priorizadas por todas as pessoas delegadas”, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Propostas aprovadas na 1ª Conferência

Eixo 1 – Mitigação

1 – Promover replantio (espécies nativas) nas áreas com nascentes em risco. Implantar políticas de fiscalização e conscientização.

2 – Incluir a ideia de arborização urbana em novos loteamentos e pensar em IPTU verde. Ex: cidade de Extrema/MG cidade modelo para programas ambientais.

Eixo 2 – Adaptação e Preparação Para Desastres

1 – Possibilidade de harmonização e corredores verdes, conectando os espaços e favorecendo a modalidade urbana e qualidade do ar das principais ruas e avenidas da cidade.

2 – Fortalecer cada vez mais a Defesa Civil, através de equipamentos e habilitação de seus agentes.

Eixo 3 – Justiça Climática

1 – Incentivar e promover a coleta seletiva para todos os setores da sociedade e a criação de cooperativas de reciclagem e Eco ponto, incluindo o público mais vulnerável.

2 – Criar estudos para implementação de incentivos fiscais e materiais aos pequenos produtores rurais e a propriedades urbanas para fins de alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Eixo 4 – Transformação Ecológica

1 – Promover a utilização de energia renovável nos prédios públicos municipais (fotovoltaica)

2 – Elaborar lei municipal que determina o plantio de árvores nas calçadas das residências, como condição para aprovação de projetos.

Eixo 5 – Governança e Educação Ambiental

1 – Propor projetos (capacitação de educadora da rede municipal de ensino e capacitação de trabalhadores e produtores rurais para gestão das águas) ao FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos) para financiamento das ações ambientais

2 – Estruturar as divisões do departamento de agricultura meio ambiente, com prioridade da contratação de fiscais ambientais

Delegados comentam

Alguns dos delegados eleitos na 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul comentaram sobre a mesma. Segundo Melissa Marinho Ranzani, que é presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e foi eleita delegada para representar o município, a Conferência foi um marco para o futuro de Vargem.

Para ela, foi uma reunião produtiva e extremamente relevante, que norteou a direção dos trabalhos que precisam ser executados, com caráter emergencial, por diversos setores do município.

“A troca de ideias e o comprometimento demonstrado por todos os presentes – incluindo o Poder Executivo, Legislativo, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Defesa Civil, Departamento de Educação, Departamento de Cultura e Turismo e outros setores – reforçam a importância de um esforço conjunto para enfrentar os desafios ambientais com responsabilidade e agilidade”, comentou.

Para a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, essa conferência marca o início de uma jornada desafiadora, mas essencial, em busca de um futuro mais sustentável e resiliente para Vargem Grande do Sul. “Que possamos, juntos, transformar as metas estabelecidas em ações concretas e eficazes”, afirmou.

O agrônomo Ciro Manzoni, que responde pela Casa da Agricultura local, também foi eleito um dos delegados e afirmou ao jornal que achou muito positivo a 1ª Conferência, pois foram dadas ótimas ideias e sugestões que se implantadas, serão benéficas para o município, e também serão levadas para as próximas conferências, podendo algumas delas serem úteis para muitos municípios e o Brasil como um todo.

Leonardo Ranzani de C. Palaia, que preside o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, também foi outro escolhido para ser delegado e elogiou a realização da 1ª Conferência, dizendo que ela foi ótima, muito participativa, bem calcada na realidade do nosso município e cujas propostas agora devem seguir para a conferência estadual, onde haverá mais debates sobre esta importante questão que é o Meio Ambiente.

Fotos: Prefeitura / Reportagem