Editorial: Propostas para o Meio Ambiente

Foi importante a realização da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul realizada na quinta-feira, dia 23 de janeiro, na Casa da Cultura. De questionável, a falta de mais representantes da sociedade civil para debater um tema tão presente e fundamental nos dias atuais. Das propostas aprovadas, podemos citar algumas como promover replantio (espécies nativas) nas áreas com nascentes em risco. Sem dúvida, já passou da hora de as lideranças do município, quer sejam políticas, empresariais ou do agronegócio, voltarem os olhos e de fato, fazerem um plano, uma parceria com métodos científicos e racionais para arborizar as matas ciliares do Rio Verde e seus afluentes. De positivo, o compromisso do prefeito Celso Ribeiro de recuperar 60 nascentes do município no seu governo, podendo ser mais, assim que esta quantidade estiver pronta. A ideia de arborização urbana em novos loteamentos e pensar em IPTU verde são também muito boas. Tem de ser implementadas. Só que falta fiscalização ambiental e isso é uma grande desvantagem para o município, uma vez que a lei de loteamento, salvo engano, exige que os mesmos sejam entregues com arborização pronta, o que não acontece por falta de fiscalização municipal. Ou seja, os loteadores até cumprem a legislação, mas as árvores sem a devida atenção, morrem a maioria por falta de cuidados, deixando os novos loteamentos depauperados de árvores e seus benefícios. “Elaborar lei municipal que determina o plantio de árvores nas calçadas das residências, como condição para aprovação de projetos”. Esta proposta se já tivesse sido implantada na prefeitura municipal há pelos menos uns 20 anos atrás, certamente haveria milhares de árvores na área urbana a ajudar a combater o calor e a melhorar a saúde de tantos vargengrandenses. Tomara que o atual prefeito ou os atuais vereadores, façam de fato valer esta importante proposta para o município, que como disse o prefeito Celso Ribeiro, não precisa de investimento do Executivo, apenas iniciativa e boa vontade. Basta uma lei que obrigue a prefeitura a conceder o Habite-se somente se o cidadão plantar uma ou mais árvores em frente sua casa ou imóvel novo ou reformado. “Estruturar as divisões do departamento de Agricultura e Meio Ambiente, com prioridade da contratação de fiscais ambientais”. Sem estruturar o departamento de Agricultura e Meio Ambiente, vai ser difícil implantar uma cultura ambiental em Vargem Grande do Sul. Todos têm conhecimento que o prefeito Celso Ribeiro se preocupa com esta importante área e de fato, no seu governo ela deverá ser bem contemplada, mas um departamento desmilinguido como está o atual, dificilmente alcançará bons êxitos no futuro. Mais que ser voluntarioso, o prefeito Celso Ribeiro deverá no devido tempo, estruturar o departamento que ele tem tanta afinidade. Só assim deixará um legado definitivo nesta área tão preciosa e tão importante para o futuro não só dos vargengrandenses, quiçá de toda a humanidade. Todas as propostas foram válidas e importantes, somente citamos algumas para que as pessoas tomem conhecimento do que se passou durante a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul. Quem sabe da próxima, dos mais de 40 mil habitantes da cidade, algumas dezenas deles se motivem mais a participar de algo que lhes diz respeito direto quanto à sua saúde e seu futuro.