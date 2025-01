Leitora reclama de Agência de Viagens

Uma leitora do jornal Gazeta de Vargem Grande, que reside em Mogi Guaçu, entrou em contato com a redação para reclamar que comprou uma viagem em dezembro para Arraial do Cabo-RJ, da Agência UP Viagens, de Vargem Grande do Sul, mas que a mesma foi cancelada e ela ainda não tinha recebido todo o dinheiro que pagou.

Também disse que tomou conhecimento que outras pessoas estariam sendo lesadas ao contratarem serviços com a referida empresa e não foram atendidas, mesmo tendo pago as viagens. Que já fizeram boletim de ocorrência junto à Polícia e também procuraram o Procon visando o ressarcimento do que gastaram.

Segundo as vítimas, a resposta que obtinham é que a viagem fora remarcada devido ao tempo chuvoso, mas até agora não houve a viagem e também a devolução do dinheiro que pagaram.

O jornal procurou o proprietário da empresa e o mesmo informou que estava passando por dificuldades financeiras, que tinha contratado um advogado para atuar nos casos e que iria devolver todo o dinheiro que recebeu das pessoas que contrataram seus serviços.

Segundo apurou o jornal, o proprietário teria informado aos seus clientes que sua atual situação financeira está insustentável, que a empresa pediu falência, que não é do seu feitio causar prejuízos a ninguém, assumindo o compromisso de restituir tudo que deve, combinando em pagar todo dia 10 de cada mês, uma parte da dívida.

Também avisou que uma nova proprietária iria assumir todas as viagens agendadas, colocando um número de telefone à disposição das pessoas para contatos e pagamentos. Também o advogado por ele contratado informou que está trabalhando no reembolso dos clientes que se sentiram lesados quanto à viagem para Arraial do Cabo e que o pagamento será parcelado.

Quem procurou o Procon, conseguiu receber o dinheiro de volta após acordo feito com a empresa. O órgão orienta as pessoas a procurarem o Procon de suas cidades para tentar resolver o problema e também a fazer um Boletim de Ocorrência sobre os fatos.