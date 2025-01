Festival de Música Sertaneja está com inscrições abertas

O 13º Festival de Música Sertaneja que acontece junto com a 17ª Festa do Milho já está com inscrições abertas. O evento acontece na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, nos dias 8 e 9 de fevereiro, sob a coordenação e organização da Diretoria de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul juntamente com a empresa “Edy Eventos”.

O objetivo do evento é incentivar e promover a música sertaneja, bem como seus intérpretes; direcionar o interesse da população e mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer; revelar novos talentos; e fomentar o consumo da “17º Festa do Milho”.

A participação no 13º Festival de Música Sertaneja é aberta a qualquer Trio, Dupla ou Solo, não profissionais, desde que cumpram com as condições previstas no decreto, e cada participante poderá inscrever uma única música, com duração não superior a quatro minutos.

A inscrição dos participantes é obrigatória, e dar-se-á mediante o preenchimento de ficha própria, a ser disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul www.vgsul.sp.gov.br e posterior envio a “edyjmeventos@hotmail.com” ou pelo WhatsApp (19) 99178-4970.

O evento terá duas fases eliminatórias e, em cada fase, serão classificados cinco participantes para a fase final. No sábado, dia 8 de fevereiro, acontece a primeira fase eliminatória das 20h às 23h. Após, a cantora Débora Tortello se apresenta.

A segunda eliminatória acontece no domingo, dia 9 de fevereiro, das 14h às 17h e o encerramento da tarde fica por conta da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”. A fase final será no domingo, dia 9, das 19h30 às 23h. Em seguida, haverá show com a dupla sertaneja Divino e Donizete e banda.

Dentre os 10 classificados e finalistas do festival, cinco serão escolhidos e premiados. Todos ganharão troféus, mas o ganhador recebe R$ 2.500,00, o segundo lugar ganha R$ 1.500,00, o terceiro ganha R$ 1.000,00, o quarto ganha R$ 600,00 e o quinto ganha R$ 500,00.

A classificação dos participantes e a premiação ficarão a cargo da Comissão Julgadora, composta no mínimo de cinco e no máximo de 11 membros escolhidos por “Edy Eventos” e Departamento de Cultura e Turismo, dentre músicos, produtores, jornalistas e pessoas ligadas a artes e a cultura em geral.

Festa do milho

Neste ano, a tradicional Festa do Milho chega em sua 17ª edição. Como todos os anos, o evento contará com a participação das entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, que estarão à frente das barracas de comidas típicas à base de milho verde.

Participam as entidades APAE, Casa Dom Bosco, Sociedade Humanitária, Associação Lucas Tapi, Paróquias Sant’Ana e Sta. Luzia; Casa de Passagem “Heitor A. Fontão”, Comissão da Via Crucis, Associação Amigos do Cristo Redentor e Grupo de Escoteiros “Curumins da Mantiqueira”, Grupo Mão Amiga, Projeto Social Bushido de Judô e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.