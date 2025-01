Marcelo Terra é eleito presidente da ACI pelo quarto mandato

O empresário Marcelo Oliveira Terra foi reeleito presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul pelo quarto mandato seguido, com início no dia 1º de fevereiro e término dia 31 de janeiro de 2027. A eleição aconteceu na sexta-feira, dia 20, e as chapas interessadas tinham até 48 horas antes da eleição para se cadastrar, sendo que somente a comandada por Marcelo se inscreveu.

Além de Marcelo Terra, sócio proprietário da Cerâmica Morumbi como presidente, a Diretoria Executiva ficou composta por Daniel Orlando Cachola, da Auto Peças Iletrocar, como primeiro vice-presidente; José Antônio Fabiano, da Auto Peças Fabiano, como segundo vice-presidente; Denilson Fonseca Fracari, da JTR Escritório Contábil, como primeiro tesoureiro, André Luiz Batista, da ASSEG – Segurança Trabalho, como segundo tesoureiro, Sérgio Luiz Mazuco, da Carrocerias Mazuco, como primeiro secretário e Iletro Osório Caciola, do Escritório Contábil Santo Antônio, como segundo secretário.

No Conselho Deliberativo estão Ademir Peres, Alessandro Garcia Vigo, André Luís Nicolau, Antônio Sérgio da Silva, Arthur Moneda de Freitas, Carlos Eduardo Pauleti, Guilherme Arrigoni Ferri, Iletro Cachola, Ivanildo Costa dos Santos, José Ricardo Buosi, Lucimar Rodrigues Simplicio, Luis Carlos Martins, Marcelo de Andrade Zago, Nilson Adão e Valter Luiz Bueno Júnior.

No Conselho Fiscal, os titulares são José Tarcísio Ribeiro, Luís Fernando Nones e Marcelo Feriato da Silva. Os suplentes são Donizete Fernandes Bernardelli, Hélio Donisetti Lopes de Almeida e Tadeu Fernando Ligabue.

No Conselho Vitalício, estão Cláudio Jorge Macchi, Gilson Osório da Fonseca, Isael Edemir Balarin, José Carlos Ferri, José Luís Morandin, José Maurício Cavalheiro, Marco Aurélio M. Cavalheiro, Maria Fernanda dos Santos Baia, Mario Lúcio Malagutti e Miguel Antônio Halla.

À Gazeta de Vargem Grande, o atual presidente Marcelo Terra falou sobre como é assumir seu quarto mandato seguido na ACI. “É com honra e gratidão que compartilho com vocês que assumirei, meu quarto mandato à presidência da Associação Comercial Industrial de Vargem Grande do Sul. Nosso compromisso permanece firme: fortalecer o comércio local, incentivar o empreendedorismo e buscar soluções sempre, que impulsionem o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Juntos construiremos mais um capítulo de conquistas para Vargem Grande do Sul”, disse.

Segundo explicou, nesta nova gestão o objetivo é avançar ainda mais, implementando iniciativas que fortaleçam a associação e o comércio local. “Dentre muito dos nossos serviços oferecidos aos associados podemos falar da Consulta de Cheques, Departamento Médico, Asseg Segurança do Trabalho, Banco de Currículo, Cartão Alimentação, Estagiários e outros mais”, disse.

“Temos também a certificação digital que, para as empresas associadas, estamos fazendo a preço de custo esse serviço. Temos um amplo auditório com datashow e uma sala para reuniões e esses estão lá para as necessidades que os nossos associados necessitarem, tais como palestras, treinamentos, encontros e outros mais”, completou.

Ao jornal, Marcelo pontuou que um dos maiores desafios ao longo desse processo é a formação de uma chapa para assumir a ACI. “Apesar de toda relevância da ACI para o fortalecimento do comércio e da indústria local, enfrentamos a dificuldade de envolver mais pessoas dispostas a assumir essa responsabilidade. Sabemos que a gestão de uma entidade como a ACI exige dedicação, tempo e comprometimento, mas também traz grandes oportunidades de aprendizado, crescimento e impacto positivo na nossa comunidade”, comentou.

“Por isso reforço a importância da participação ativa de empresários e associados para que possamos continuar construindo uma entidade forte, que representa os interesses de todos. Unidos podemos alcançar mais resultados e garantir o desenvolvimento do nosso comércio e da nossa cidade. A ACI está de portas abertas para todos que desejam somar forças e contribuir para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Juntos podemos ir mais longe”, finalizou.

A ACI

A Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul é considerada a casa do empresário, tanto do comércio, indústria ou prestador de serviços e tem por finalidade a defesa dos superiores interesses da economia do município, do Estado e do país, em especial defender, amparar, orientar, coligar e instruir as classes que representa.

A ACI é filiada à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e parceiros da Equifax/Boa Vista, sendo o maior banco de dados da América Latina para dar suporte aos empresários nas transações comerciais através de consultas seguras para melhor liquidez nas vendas.

O serviço de medicina e segurança do trabalho é prestado no prédio da ACI pela empresa Asseg Gestão em Segurança e Medicina do Trabalho.

Assim, os empresários podem obter todos os exames em apenas um local. A equipe é composta por profissionais capacitados e equipe completa com várias especialidades na Engenharia, Técnicos em Segurança do Trabalho, setor de atendimento personalizado e comercial.

Em 2024, foi dada continuidade aos atendimentos em Medicina Ocupacional, atuando fortemente na adequação do eSocial, utilizando tudo o que há de mais atual em tecnologia e a entidade acredita que todos os segmentos e tamanhos de negócios devem e podem ter todo o seu processo regulatório em dia.

Entre os benefícios da ACI, há ainda o Cartão Alimentação que substitui a Cesta Básica, sem custo para os empresários e colaboradores, com convênio com os Supermercados do Município e registro no PAT; a Accredito que é linha de crédito para apoiar micro e pequenas empresas; a Certisign – Certificado Digital com preços especiais para associados, e o – Programa de Estágio através do Instituto Talentos da Facesp, para jovens acima de 16 anos que estejam estudando no Ensino Médio, Curso Técnico ou Curso Superior, prazo de até dois anos e sem custo de encargos trabalhistas.

Além disso, há convênios para associados e familiares e funcionários e familiares com descontos para estudar na Unifeob, Unifae, Unip, Wizard e Lounge, além de desconto na matrícula do Colégio Vitória.

Há também descontos para consulta na Clínica Oftalmológica do dr Paulo Dechichi Filho e também em desconto para consulta em alguns médicos, sendo dr. Paulo Dechichi Neto – Oftalmologista e Retinólogo, dr. Pietro Dechichi – Oftalmologista e Retinólogo, dra. Ana Luísa Andrade de Oliveira – Endocrinologista e dr. Rodrigo Franzoso – Oftalmologista.

Possuem também descontos especiais em consultas, exames e cirurgias no Instituto Donato em Poços de Caldas, até 20% de desconto no programa de internet na Digital Telecom e planos de saúde empresarial na Unimed Leste Paulista.

A ACI também possui auditório para 100 lugares e sala de reunião para 15 lugares, com datashow e ar condicionado, disponíveis para locação aos associados.