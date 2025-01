Presidente da OAB de Vargem alerta sobre golpe do Pix

O presidente da 123ª Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Vargem Grande do Sul, João Carlos Felipe, em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande alertou sobre golpistas que estariam acessando dados de pessoas em processos judiciais e utilizando estes dados para aplicarem golpes, se fazendo passar pelo advogado do cliente e solicitando pagamentos via Pix.

Segundo o presidente da OAB, o golpe tem se proliferado em nossa região e alguns casos já aconteceram na cidade. As abordagens dos golpistas podem ocorrer de diversas maneiras, incluindo: Invasão do WhatsApp, utilizando o mesmo número do advogado ou do escritório; Clonagem do WhatsApp, com a utilização de foto e logotipo do advogado ou do escritório e se passando pelo advogado, pela secretária ou por um suposto outro advogado do escritório.

João Carlos Felipe orienta os clientes a tomarem as seguintes providências caso sejam vítimas desse golpe: Providenciar prints da tela da conversa; providenciar prints da tela com o número do celular utilizado pelo golpista; salvar toda a conversa mantida com o golpista e caso tenha caído no golpe, salvar o comprovante do pagamento realizado e fazer um Boletim de Ocorrência junto às autoridades competentes.

“Reforçamos a importância de sempre verificar a identidade do profissional contratado antes de realizar qualquer transação financeira, confira sempre os canais de atendimento utilizados pelo profissional. A OAB está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adicionais. Juntos, podemos combater essa prática criminosa e proteger a confiança que a sociedade deposita em nossos advogados”, alertou o presidente da 123ª Seção da OAB de Vargem Grande do Sul.