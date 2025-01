O aumento significativo de maus tratos com os animais

Início esse texto com a Lei n° 9.605/1998, conhecida como lei de crimes ambientais, é a lei que define os maus tratos a animais como crime no Brasil. Seguindo desse breve resumo gostaria de alertar a população de Vargem Grande do Sul sobre como houve um aumento em casos de maus tratos, negligência, abandono, atropelamentos sem socorro, envenenamento, entre outros crimes com os animais.

Venho por meio deste texto expor a minha opinião, nós como cidadãos devemos fazer nossa parte denunciando esses tipos de situações, visto que os animais não conseguem se defender por si próprio, precisamos ser voz para quem não a tem.

Esses, que são seres inocentes, sentem fome, frio e medo. Merecem respeito, carinho, amor, sobretudo, o direito de uma vida digna, se não tem paciência, tempo, dinheiro, não pegue um animal, eles não são objetos para entreter e quando ficam velhos serem descartados.

Por fim, termino dizendo que devemos fazer com que as estatísticas diminuam, já que é comum vermos nas páginas da cidade sobre como tem animais em situação de rua, se puder adote, faça a diferença na vida de um bichinho, se não, coloque água em sua calçada e ração, já estará mudando muito o dia daquele que sente fome.