Painel: Votou contra

Votou contra

O vereador Felipe Gadiani (PSD) votou contrário a quatro projetos que foram colocados em votação na Câmara Municipal em sessão extraordinária que aconteceu nesta sexta-feira, dia 24, às 11h30. Os projetos eram de autoria do prefeito Celso Ribeiro (MDB) e se tratavam de abertura de Crédito Adicional Especial, totalizando quase R$ 15 milhões. Os projetos foram, por fim, aprovados com voto contrário apenas do vereador Felipe, que informou não ter tido tempo hábil para analisar e estudar os projetos.

Ajuda ao Hospital

Os vereadores também aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei nº 8/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar material inservível ao Hospital de Caridade. O interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti, estava presente e recebeu os cumprimentos dos vereadores. Na ocasião, o presidente Maicon (Republicanos) e os vereadores Paulinho da Prefeitura (Podemos), Ratinho Tendas (Pode) e Bilu (Solidariedade), parabenizaram Ramazotti pelo trabalho que vem desempenhando como interventor da entidade, agradeceram o esforço e se colocaram à disposição.

Foi elogiado

O prefeito Celso Ribeiro (MDB) também enviou à Câmara o projeto de lei nº 9/2025, que institui a recuperação fiscal. O projeto foi aprovado por unanimidade. Paulinho da Prefeitura (Podemos), Ratinho Tendas (Pode), Vanessa Martins (PL), Serginho da Farmácia (Cidadania), Bilu (Solidariedade) e Giovana de Carvalho (MDB) parabenizaram o prefeito e falaram da importância da medida para a população. Os vereadores também pediram que a medida seja amplamente divulgada, não apenas nas redes sociais, mas em jornais, rádios e carros de som.

Não deve ficar

Durante a realização da 1ª Conferência do Meio Ambiente, o prefeito Celso Ribeiro disse que o atual diretor de Agricultura e Meio Ambiente, o advogado Guilherme Mansara estaria provisório no cargo. Ele elogiou Guilherme, principalmente pela sua disposição e também por realizar a Conferência, mas deixou a entender que ele deverá ocupar um cargo de direção no departamento Tributário, que estaria sem diretor e que é a área especializada de atuação de Guilherme.

Novo diretor

Por enquanto, ainda não se sabe quem seria o novo diretor de Agricultura e Meio Ambiente, caso Guilherme assuma o Tributário. Xodó do prefeito, o Meio Ambiente deverá ser uma das prioridades de Celso Ribeiro durante sua gestão.

Não foi exonerada

Ao contrário do que noticiou a Gazeta de Vargem Grande, a professora Márcia Iared não foi exonerada do cargo, pois estaria de férias na época em que as portarias foram editadas, exonerando todos os diretores de Amarildo. Salve novas informações, ela continua firme e forte à frente do Departamento de Cultura e Turismo da cidade.