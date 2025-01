Sucesso da Fanfarra da Escola Francisco Ribeiro Carril no Centenário da cidade

Mario Poggio Jr.

Em conversa com o amigo Jercinho Beloni, recordamos do Centenário da Cidade, ocasião em que o companheiro integrou a fanfarra da Escola Professor Francisco Ribeiro Carril (tocava baixo e tuba), juntamente com seu irmão Hélio Beloni Neto (caixinha de repique), Celso Luís Gadiani (caixinha de repique), e outros.

A instituição tinha que se apresentar no Desfile Comemorativo do Centenário, mas a escola, recém inaugurada (1973), tinha poucos alunos e consequentemente sua fanfarra número insuficiente de integrantes. Para solucionar, seu organizador, o competente músico Carlinhos Gadiani, solicitou o apoio de alunos de outras escolas, em especial moradores das proximidades da Rua Primeiro de Maio, com os quais tinha maior afinidade por questão de vizinhança. Mas, ainda assim havia carência de participantes, em especial na modalidade “sopro”, de forma que pediu que “feras” integrassem o grupo.

Desta forma, Oscarzinho Castroviejo (clarinete), Ângelo “Lolão” Multini (pistão), José Luiz Morandin, outro colega que tocava saxofone (infelizmente não nos recordamos seu nome) e mais alguns, participaram juntamente com os estudantes que compunham a fanfarra.

Cumpre lembrar que o ponto alto da apresentação ocorreu na parada em frente ao palanque das autoridades com apresentação de composições de forró e claro a brilhante “Aquarela do Brasil”.

Sucesso total!