Gente e Fatos

Júlia Fregini Felipe formou-se em Medicina

Formou-se em Medicina, na Faculdade Unaerp – Ribeirão Preto, a vargengrandense Júlia Fregini Felipe, filha do casal Anderlea Fregini de Oliveira Felipe a Vevê e do advogado Rodrigo Felipe. Júlia recebe também os parabéns da irmã Sofia Fregini Felipe e em especial do namorado Henrique Figueiredo Cherulli, pela conquista.

A celebração da missa ocorreu na quinta-feira, dia 23, estando prevista a Colação de Grau para acontecer nesta sexta-feira, dia 24, no Centro de Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto, onde também será realizado o Baile de Formatura neste sábado, dia 25 de janeiro

Raul Bernardelli de Andrade em seu 4º aniversário

Os quatro aninhos do pequeno Raul Bernardelli de Andrade foram comemorados na segunda-feira, dia 20, no Espaço F com o tema Patrulha Canina, onde foi o centro das atenções dos pais Laís e Otávio, dos avós Donizete, Sônia, Celso e Fátima, dos tios, padrinhos, bisavós e amiguinhos. Fotos: Angelino Jr.

Bodas de Dulce Aliende e Paulo Ribeiro

O casal Dulce Aliende Ribeiro e Paulo Ribeiro da Silva celebrou 64 anos de união matrimonial na terça-feira, dia 21, quando recebeu os cumprimentos dos filhos Luís Paulo e Carlos, das noras Denise e Kênia, dos netos Rodrigo, Fernanda e Gabriel, de toda a família e dos amigos

Cidinha e Zé Novo brindam 60 anos de união

José Carlos Aliende e Aparecida Guimarães Aliende celebraram suas bodas de diamante na quinta-feira, dia 23. E logo no dia seguinte, dia 24, José Carlos completou 83 anos de vida. A frente das felicitações estão os filhos Marcelo, Adriane, Patrícia e Alexander, a nora Solange, o genro Luiz Carlos, os netos Elisa, Vinícius, Mariane, Mariana, Luís Vitor, José Carlos, João Gabriel e Olívia, o bisneto Jorge, seus irmãos e demais familiares

Maria Alice Fonseca Felipe comemora 88 anos

No dia 20 de janeiro, Maria Alice Fonseca Felipe, festejou seus 88 anos junto aos filhos Rosângela, Rovilson e Rodrigo, netos, bisnetos, irmãs, cunhadas e sobrinhos

Aparecida Navas de Carvalho

Aparecida Navas de Carvalho aniversariou no dia 16 de janeiro, quando recebeu os parabéns do marido, dos filhos e de seus netos