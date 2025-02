Com as chuvas, água de esgoto tem se espalhado pela Av. Bolonha

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada na última semana por moradores no entorno da Avenida Antônio Bolonha, que informaram que com as chuvas, uma cratera foi aberta e tem vazado esgoto para a avenida.

Segundo as suspeitas dos moradores, a ligação da água fluvial deve ter sido no esgoto. A reclamação deve-se ao esgoto na rua onde foi aberto o novo loteamento, duas ruas abaixo do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Os moradores também se queixaram de que havia um bueiro entupido na Avenida Antônio Bolonha e a água do esgoto ficou espalhada por toda a avenida e calçada da via. Um dos moradores informou que precisou fazer a limpeza do bueiro.

Segundo o informado, eles tentaram entrar em contato com a Prefeitura Municipal e também com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), mas não obtiveram nenhum retorno sobre o caso. Foi relatado também que ninguém foi ao local para verificar o caso.

O jornal procurou a Prefeitura Municipal para saber se está ciente dos problemas relatados, o que pode dizer a respeito e o que pode ser feito para solucionar os problemas. Também foi questionado se a suposição de que a ligação da água fluvial foi feita no esgoto procede e, em caso positivo, como o problema pode ser solucionado. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.