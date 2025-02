Na região, MPE questiona eleição de Carioca

O repórter José Urias de Barros Filho, do jornal online Carioca Notícias Policiais de São João da Boa Vista, mais conhecido como Carioca, agora também eleito vereador pelo partido Republicanos pela cidade vizinha, está tendo sua eleição contestada pelo Ministério Público Estadual-MPE através da instauração de uma Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que está apurando indícios de fraudes documental durante o registro de sua candidatura, conforme notícia veiculada pelo jornal O Município, edição do dia 22 de janeiro de 2025.

O caso foi remetido ao juízo da 122ª Zona Eleitoral e se os delitos forem comprovados, o nobre edil poderá perder o mandato e ficar inelegível por oito anos. De acordo com o MPE, Carioca teria feito declaração falsa perante a Justiça Eleitoral, ao afirmar que possuía ensino superior completo, mas apresentando como comprovação apenas uma carteira de jornalista emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

O Ministério Público Eleitoral sustenta que a credencial trata-se apenas de uma habilitação profissional e não comprova grau de escolaridade. Também que Carioca apresentou um certificado de conclusão do ensino médio, supostamente emitido em 1993, pelo Colégio Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro-RJ, mas foi constatado que naquele mesmo ano ele se apresentava ao serviço militar em São João da Boa Vista. Também, segundo a reportagem, apurou-se que o certificado apresentava indícios de falsificação.

Segundo o MPE, ao apresentar documentos falsos e informações inverídicas, Carioca estaria violando a moralidade eleitoral, além de representar uma afronta à legitimidade do processo eleitoral, prejudicando a aparência e a igualdade de condições entre os candidatos.

Carioca, que já residiu em Vargem Grande do Sul e faz muito sucesso com seus casos policiais, sendo, portanto, muito conhecido na cidade e região, segundo seus advogados, estaria sofrendo perseguições políticas, sofreu campanha difamatória desde que anunciou sua candidatura e que a ação eleitoral seria uma ‘vingança’ de um grupo político sanjoanense. O advogado do vereador também refutou as acusações que o MPE fez a Carioca.