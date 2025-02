Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal acontece nesta terça-feira

A primeira reunião ordinária dos novos vereadores eleitos para compor o Legislativo de Vargem Grande do Sul para os próximos quatro anos, acontecerá nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, após o recesso parlamentar ocorrido no mês de janeiro. Durante o recesso, os vereadores participaram de duas sessões extraordinárias convocadas pelo Poder Executivo, nos dias 7 e 24 de janeiro, aprovando diversas leis enviadas pelo prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos).

Deverão participar da primeira reunião, sob a presidência do vereador Maicon Canato (Republicanos) os vereadores eleitos em outubro de 2024, Ratinho Tendas (Pode), Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Gadiani (PSD), Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida (MDB), Gustavo Bueno (PL), Parafuso (PSD), Joãozinho da Força (Republicanos), Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini (MDB), Bilu (Solidariedade), e Vanessa Martins (PL).

Várias indicações já constam no site da Câmara Municipal e também requerimentos dos vereadores endereçados ao prefeito Celso Ribeiro, solicitando informações a respeito de vários assuntos, que deverão ser apresentadas na primeira reunião.

Dentre as indicações, está a dos vereadores Felipe Gadiani, Gustavo Bueno e Vanessa Martins solicitando a possibilidade de apresentar um projeto de lei sobre Tombamento, uma vez que o projeto de lei que os vereadores apresentaram na Câmara Municipal foi arquivado, por se tratar de competência exclusiva do prefeito e não dos vereadores.

Com relação aos requerimentos, um deles é do vereador Paulinho da Prefeitura e solicita informações sobre a possibilidade de duas ações cíveis públicas que a prefeitura mantém contra as empresas Medical e Controller e que estão em fase de execução da pena, se a prefeitura não poderia transferir 20% do que auferir do resultado das ações, ao Hospital de Caridade e 50% destinados à Saúde do Município.

Outros requerimentos e também indicações deverão ser protocolados na Câmara Municipal pelos outros vereadores municipais antes da realização da primeira sessão ordinária. A sessão também promete um bom debate entre os vereadores durante a palavra livre. Os nobres edis deverão usar o tempo que lhes é destinado para levantar problemas referentes à administração municipal e solicitações feitas por seus eleitores.