Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos desta semana

Faleceu Airton Donizete Fernandes, aos 64 anos de idade, no dia 1º de fevereiro. Residia na Vila Santana; deixou os filhos Jonas, Janaína e Lucas; netos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 1º de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ivanete Vieira de Sá Bezerra, aos 84 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Residia no Santa Marta; deixou o marido Gileno Lindolfo Bezerra; os filhos Elielza, Erenilson, Maria Elsa e Edson; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Madalena Aparecida Canato, conhecida como Mada do Brechó, aos 68 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Residia no Jardim Primavera; deixou o marido Donizete Silva; os filhos Sônia, Cássia e Gustavo; o genro Fernando; a nora Letícia; os netos Fernanda, Mariana, João e Gustavo; o bisneto Santiago e o irmão Sebastião. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nildes Natalício Fogaroli, aos 90 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Residia no Centro; era viúvo de Zaira Nunes Fogaroli; deixou o filho Ricardo; era pai de Paulo já falecido; deixou nora. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastiana Paulino Ribeiro, aos 84 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Residia no Jardim Paulista; viúva; deixou filhos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria Cecília de Vasconcellos, aos 75 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Foi sepultada no dia 21 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Cleide Maria Toneti Cerri, aos 85 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou o filho Miltinho Cerri. Foi sepultada no dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sebastião Gonçalves, conhecido como Tião da Zinha, aos 69 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Foi sepultado no dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Cleuseli Alves de Moraes, aos 58 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou o irmão Vininho da Guarda Municipal. Foi sepultada no dia 31 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Célia Maria Giacon da Silva, aos 58 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou o marido Izonel. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Luiz Molina, aos 85 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixou a filha Cássia; o genro Paulo e a neta Beatryz. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Francisco André, aos 94 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixou os filhos Aparecida, Célia, Celino, Lúcia, Sônia, Rosa, Marcos e Eliana; noras; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 22 de janeiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Adalberto Luiz Inácio, aos 74 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixou as filhas Eliana e Elisângela; os genros Ronaldo e Benedito; e netos. Foi sepultado no dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Carlos Alberto Mapelli. Foi sepultado no dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Marcilio Grespan. Foi sepultado no dia 13 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Mário Gomes. Deixou o filho Marinho. Foi sepultado no dia 24 de janeiro, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu Marianna de Marco Di Sordi. Deixou a filha Ângela. Foi sepultada no dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Laura Cardoso da Cunha, no dia 26 de janeiro. Deixou o marido Ditinho Cunha. Foi sepultada no dia 27 de janeiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Heladir Célis Bacan, aos 81 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Deixou o marido Antônio Paulo Baca; os filhos Antônio Junior e Helaine Cristina; nora; genro; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Fátimo Rodrigues Neves, aos 71 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Deixou os filhos Fátimo Jr, Daiane e Fábio; genro; noras e netos. Foi sepultado no dia 3 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Inácio Rodrigues, aos 60 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixou o filho Israel; também era pai de Juliene – já falecida. Deixou também netos; os irmãos Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Neide, Neusa, Cleide, Isabel e Marcos; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Odete S. Dias Rabelo, aos 82 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Deixou o filho Alexandre; a nora Marlene; os netos Gabriele e Lucas; os irmãos Olésio, Nenê, Maria e Vera; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elza Barzan Gonçalves, aos 88 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Viúva de José Oswaldo Gonçalves; deixou os filhos Alarico, Marilena, Israel e Rafael; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.