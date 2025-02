Morre aos 102 anos, Tião Biazzo, ex-prefeito de Aguaí

Morreu nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, aos 102 anos, o empresário do agronegócio e ex-prefeito de Aguaí, Sebastião Biazzo, que já foi o prefeito mais velho do Brasil em 2012 e um dos políticos com grande influência na região, principalmente durante a gestão do ex-governador Orestes Quércia do antigo MDB, depois PMDB.

Nascido em 20 de janeiro de 1923, no distrito de Cascavel, em São João da Boa Vista, o distrito se tornou o município de Aguaí em 1944.

Era neto de imigrantes italianos e dedicou grande parte de sua vida à política e ao desenvolvimento de Aguaí. Foi eleito prefeito pela primeira vez em 1960 e comandou o município por seis mandatos, deixando sua marca na administração pública do município vizinho.

Ele comandou Aguaí nos mandatos de 1969 a 1972, 1983 a 1988, 1993 a 1996, 2005 a 2008 e 2013 a 2016. Disputou também os pleitos de 1951, 1976, 2000 e tentou a reeleição em 2008. Tião Biazzo também foi vereador de Aguaí de 1964 a 1968 e presidente da Câmara durante os cinco anos de mandato. Em reconhecimento à sua trajetória, a Prefeitura de Aguaí decretou luto oficial de cinco dias.

Fotos: Reprodução G1