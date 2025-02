Rapaz foi preso por tráfico

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Santa Marta, na segunda-feira, dia 10, por volta das 23h.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo na região, os policiais avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda Biz. Ao notar a presença da viatura, ele tentou mudar bruscamente de direção, o que motivou a abordagem policial.

Segundo informações recebidas pelas autoridades, ele estaria envolvido na comercialização de cocaína, realizando as entregas a usuários que o contatavam por meio de aplicativos de mensagem.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, apenas um aparelho celular. No entanto, durante a vistoria na motocicleta, os policiais localizaram um embrulho branco sob o banco do veículo, contendo diversas porções de cocaína ainda a serem fracionadas. Questionado, assumiu a posse da droga, mas permaneceu em silêncio sobre sua origem.

Em seguida, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, que se encontra em construção. Com sua autorização, foi realizada uma busca no local, mas nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apresentado à Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Ele ficou detido e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao Pátio Criminal de São João da Boa Vista.