Idoso é suspeito de abusar de criança em Vargem

Um idoso de 79 anos, acusado de cometer abuso contra uma criança de aproximadamente 8 anos na Cohab VI, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul na tarde deste domingo, dia 9.

Por volta das 14h15, uma equipe da GCM realizava patrulhamento preventivo pela Cohab V, quando foi abordada por um rapaz em uma motocicleta, informando que um senhor de idade havia abusado de uma criança de 8 anos com deficiência intelectual. Disse que uma testemunha ocular presenciou a cena e indicou onde a vítima e o suspeito moravam.

Os guardas foram ao local e entraram em contato com a mãe da vítima. Segundo relatou, a criança teria sido levada em uma área de vegetação alta no prolongamento da rua Hélcio de Deus Rodrigues, na Cohab VI, pelo autor e que ele teria induzido a criança a praticar ato oral, lhe oferecendo dinheiro em troca do ato.

Conforme a mãe da criança informou, a testemunha a chamou e, quando chegaram ao local do crime, a vítima já estava na via pública e o autor em sua residência.

Foi solicitada a unidade de resgate para conduzir a vítima ao Hospital de Caridade para realização de exames médicos. A equipe foi até a casa do autor e, ao ser questionado, negou os fatos e disse que não havia mexido com a criança.

A testemunha, porém, reconheceu o rapaz como o agressor. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado boletim de ocorrência de estupro de vulnerável. A voz de prisão foi ratificada e ele ficou à disposição do sistema judiciário.