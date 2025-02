Procurado tenta tirar a própria vida e é socorrido em Grama

Um homem procurado pela Justiça foi salvo pela Polícia Militar na manhã da terça-feira, dia 11, em São Sebastião da Grama, ao tentar tirar a própria vida, quando os policiais foram até a residência onde estava para levá-lo às autoridades.

De acordo com dados da Polícia Militar, a equipe de patrulhamento foi informada sobre o endereço onde estaria o homem – contra o qual havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Vargem Grande do Sul pelo crime de estupro -, e também que ele se entregaria aos policiais às 10h.

No entanto, a equipe foi até o endereço às 7h30, onde foi recepcionada pela irmã e o cunhado do homem. Ela contou aos policiais que seu irmão estava no sofá da sala aguardando os policiais. O cunhado foi então chamar o procurado e passados alguns segundos, ele retornou aos prantos, gritando por socorro, dizendo que o irmão da esposa estava pendurado pelo pescoço com uma corda, tentando suicídio.

A equipe entrou imediatamente à residência, e nos fundos do imóvel, em uma parte ainda em construção, se deparou com o homem já desfalecido, pendurado pelo pescoço em uma corda amarrada à viga de madeira que sustenta o telhado.

Um dos policiais segurou o homem pelo corpo, tentando aliviar a pressão, enquanto simultaneamente, o segundo policial, cortou a corda com uma faca e deitou o homem, numa manobra difícil devido ao porte do indivíduo.

Os policiais verificaram que o homem estava desfalecido e foi percebido a ausência de batimentos cardíacos. Então, foi realizada massagem vertical por um dos policiais, enquanto o seu colega fazia a monitoração dos batimentos no pulso esquerdo, e ao mesmo tempo acionava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone.

Após alguns minutos de massagem, foi percebido que, embora ainda fracos, os batimentos foram retomados, porém o homem permanecia inconsciente. Pouco a pouco, minuto a minuto, era aferida a frequência cardíaca, sendo percebido que ela aumentava. Após alguns minutos, uma equipe da ambulância do Hospital Municipal de São Sebastião da Grama chegou no local, levando o procurado para a unidade de saúde.

Lá, ele recebeu os cuidados da médica atendente e recuperou a consciência. A perícia técnica foi acionada até o local dos fatos. Após receber alta, a médica emitiu o laudo cautelar de exame de corpo de delito, constando o hematoma no pescoço do procurado. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Grama, onde o delegado Jorge Luís Ciacco Mazzi deu cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo o homem preso à disposição da Justiça.