GCM prende 3 homens por furto

A equipe da Guarda Civil Municipal prendeu três homens por furto na manhã de terça-feira, dia 11, por volta das 8h20. Receberam informações sobre um furto que estaria acontecendo em uma fazenda.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com três homens carregando sacos de laranja que, ao receber voz de parada, saíram correndo largando os sacos no meio do mato, com o apoio das demais viaturas foi realizar o cerco, resultando nas abordagens deles. Ao serem indagados, negaram o furto.

Porém, após consultar um vídeo de uma empresa de monitoramento, foi confirmando os rapazes como autores do crime. O material foi recuperado e eles receberam voz de prisão, sendo encaminhados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficaram presos à disposição da Justiça.