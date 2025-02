Após furtar casa no Centro, foi pego em flagrante

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada na quarta-feira, dia 12, por volta das 12h30, para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma residência. No local, o rapaz foi flagrado no telhado, tentando subtrair cabos e uma antena parabólica.

Diante da rápida ação da GCM, o suspeito fugiu. No entanto, as equipes, com as descrições fornecidas, realizaram buscas que resultaram na localização e abordagem do indivíduo.

Durante a busca pessoal, foi constatado que ele portava uma faca. Questionado sobre a tentativa de furto, ele confessou o crime, alegando ter se desfeito dos objetos, sem precisar o local.

Diante da confissão e do flagrante delito, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto e porte de arma branca, com base nos fatos apresentados. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça para as devidas providências legais.