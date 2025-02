Centenas de pessoas prestigiaram a Festa do Milho

Com muita música e comida boa, a 17ª Festa do Milho e o 13º Festival de Música Sertaneja receberam centenas de pessoas nos dois dias de festa, no sábado, dia 8, e no domingo, dia 9, na Praça da Matriz.

O evento foi organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo e também contou com shows especiais. No sábado, dia 8, a cantora Débora Tortello se apresentou. No domingo, dia 9, à tarde, houve apresentação da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira” tocando os clássicos do sertanejo raiz. À noite, a dupla Divino e Donizete animou os presentes.

As duplas e solos inscritos se apresentaram e foram muito aplaudidas pelo público e assistidas pela Comissão Julgadora.

Na ocasião, a APAE serviu panquecas, a Casa Dom Bosco vendeu bolinho cabelo de anjo, a Sociedade Humanitária serviu bolo de milho e a Associação Lucas Tapi vendeu coxinha de milho, bala de milho caramelizada e macarrão.

A Paróquia Sant’Ana vendeu curau, a Paróquia Santa Luzia polenta de milho com molho, a Casa de Passagem Heitor A. Fontão pastel e beijinho de milho e polenta frita, a Comissão da Via Crucis o milho cozido, o sorvete e a pamonha.

O Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira serviu canjica e milho na chapa, o Grupo Mão Amiga pizza e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul foi o responsável pelo bar, vendendo cerveja, refrigerante e água.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, Márcia Iared, que falou sobre o evento. “A Festa do Milho 2025, que envolveu 10 entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, é uma das festas que mais me emociona, não só pela tradição das pamonhadas, tão lembradas e celebradas em nossa cidade, como também pelo destaque que dá à música sertaneja, que, segundo os participantes, é a mais importante da região”, disse.

“As entidades, como sempre, se esmeraram na qualidade dos pratos feitos com milho verde, além de se empenharem em atender à grande demanda da região, que se concentra nesta festa popular. O cardápio diversificado e amplo permitiu que todos experimentassem pratos que despertam o saudosismo e a memória afetiva da nossa região. Estavam lá 10 entidades, dando o melhor de si o tempo todo”, completou.

Fotos: Reportagem