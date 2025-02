Festival de Música Sertaneja premiou cinco duplas

Neste ano, o Festival de Música Sertaneja chegou na 13ª edição e contou com 20 participantes, sendo duplas e cantores solos. As apresentações foram acompanhadas de perto por uma experiente comissão julgadora, formada pelo presidente Celso Carneiro e os jurados Luis Otávio, Diego Araújo Silva, Givanildo Marcondes e João Batista de Paulo.

Se inscreveram pessoas de várias cidades do Estado de São Paulo, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira, Piracicaba, Monteiro Lobato, São José do Rio Preto e Mococa. Também se inscreveram participantes do Estado de Minas Gerais, das cidades de Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas e Pouso Alegre.

Após a avaliação atenta da comissão julgadora, nos dois dias de festa, foram premiados os 5 melhores classificados. Os ganhadores do 13º Festival Música Sertaneja foram a dupla Wesley e Tiago, de Poços de Caldas (MG), o segundo lugar ficou com José Jr. e Gabriel, de Monteiro Lobato (SP), e o terceiro com Paulo Sousa e Andressa, de Elói Mendes (MG). Em quarto lugar, ficou a dupla Kalleb e Gabriel, de Piracicaba (SP), e, em quinto, a dupla Montenegro e Paraná, de Pouso Alegre (MG).

Todos os vencedores ganharam troféus, mas o ganhador recebeu R$ 2.500,00, o segundo lugar ganhou R$ 1.500,00, o terceiro R$ 1.000,00, o quarto R$ 600,00 e o quinto R$ 500,00.

O objetivo do Festival de Música Sertaneja, segundo o informado pela Prefeitura Municipal, é promover a música sertaneja, bem como seus intérpretes; direcionar o interesse da população e mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer; revelar novos talentos; e fomentar o consumo da 17ª Festa do Milho.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, comentou sobre o 13º Festival de Música Sertaneja, que aconteceu em paralelo à Festa do Milho e, como sempre, atraiu reconhecidos e renomados violeiros de toda a região e de cidades cada vez mais distantes, que vieram participar das apresentações realizadas nos três períodos da festa. “O evento contou com uma comissão julgadora altamente experiente e criteriosa, responsável pela classificação final dos concorrentes. Os participantes, que sempre escolhem os melhores compositores do gênero, aguardam ansiosamente o final da festa para conhecer o resultado da disputada premiação”, comentou.

A diretora ressaltou que o show da primeira noite contou com a grande animação da conterrânea Débora Tortello e sua banda, que agitou o público no sábado sertanejo. “A tarde de domingo foi encerrada com a sempre emocionante apresentação da nossa Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”, lindamente dirigida pelo maestro Luís Filipini, momento bastante aplaudido pelos presentes”, disse.

Márcia relembrou que, no show de encerramento do festival, a dupla Divino & Donizette levantou o público com uma apresentação animada e envolvente. “A participação foi total, especialmente pelo sorteio de uma viola ao final do evento, item de grande interesse de todos os presentes, o que motivou ainda mais a plateia”, pontuou.

Segundo a diretora, em duas noites agradáveis, após uma previsão de chuva que não se concretizou, a presença do público foi uma das maiores e mais animadas de todas as edições.

Márcia ressaltou que os artesãos de Vargem Grande do Sul também marcaram presença com seus belos trabalhos, enriquecendo ainda mais essa grande celebração na praça.

A diretora de Cultura e Turismo agradece a todos os departamentos envolvidos da Prefeitura Municipal. “Aos colaboradores e, especialmente, aos voluntários pela grande demonstração de trabalho e dedicação em prol daqueles que mais precisam. Também expressa gratidão a todos que, nesta cidade à beira de Minas, continuam a prestigiar nossas tradições caipiras. Até o próximo fevereiro, se Deus quiser”, finalizou.