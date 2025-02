Senseis da Bushido participaram de Credenciamento Técnico

Os senseis da Associação Bushido de Judô, participaram, no último sábado, dia 8, do Credenciamento Técnico, realizado no Teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano do Sul (SP).

O evento, que reuniu mais de 1.000 técnicos participantes, foi conduzido pelo presidente da federação, Henrique Guimarães. Na ocasião, ele abriu os trabalhos destacando os desafios e as perspectivas para o judô paulista.

“Este encontro é fundamental para unirmos a comunidade do judô e iniciarmos a temporada de 2025 com um planejamento sólido e estratégico. É uma oportunidade valiosa para trocarmos experiências e alinharmos nossos esforços em prol do desenvolvimento da modalidade”, afirmou.

O sensei Daniel Garcia falou sobre o evento. “O Credenciamento Técnico é obrigatório para todos os técnicos que irão trabalhar no ano de 2025 nas competições no estado de São Paulo. Que 2025 seja um ano de muito trabalho e muitas conquistas no judô”, comentou.

Ele agradeceu a sensei Angelika Borsari e a todos os senseis da Sociedade Esportiva Sanjoanense (SES) pela oportunidade de participarem juntos do credenciamento. “Agradecimentos a toda a diretoria top do Judô Bushido. Arigato gozaimashita”, finalizou.