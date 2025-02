Alcoa e prefeitura de Grama discutem projetos

Representantes da Alcoa estiveram em São Sebastião da Grama na terça-feira, dia 11, onde se reuniram com o prefeito Zé da Doca.

Também estiveram presentes a gerente de Educação, Amanda Ribeiro, a gerente do Polo Social, Lídia Trevizan Sordili, o coordenador de Projetos Ambientais, Luca D’Alessandro e a interventora da Santa Casa, Rita Senhoras.

De acordo com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, a reunião se deu para discutir as principais demandas das pastas e definir recursos que poderão ser destinados pela Alcoa para auxiliar em projetos que beneficiem a população.

Segundo o explicado, a parceria com a empresa foi retomada no ano passado e gera diversos ganhos ao município.

Foto: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama