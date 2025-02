O Projeto Social Campeões do Futuro realiza brechó beneficente neste sábado, dia 15, no Espaço Cultural da Escola D Pedro II, em frente ao estacionamento do Supermercado Sempre Vale, das 14h às 16h.

No local, serão vendidos roupas e calçados infantis e adultos, masculino e feminino, além de acessórios e alguns brinquedos, com valores a partir de R$ 2,00.

À Gazeta de Vargem Grande, o mestre Carlos Xavier informou que todo valor arrecadado será destinado para a manutenção do projeto social, sendo utilizado para a compra de uniformes, exames de faixas, competições, etc.

O Projeto Social Campeões do Futuro atende crianças e adolescentes de baixa renda com aulas de Taekwondo que são ministradas na Escola de Artes Marciais às segundas e quartas-feiras.

Para participar do Projeto Social Campeões do Futuro, basta comparecer à Escola de Artes Marciais, localizada na Rua Virgílio Forlin, nº 160, no Jardim Primavera. Para fazer a inscrição, o interessado tem que ter entre 6 e 17 anos, e estar matriculado e frequentando uma escola pública. Para saber mais, entre em contato com a Escola de Artes Marciais pelo WhatsApp (19) 99889-7697.