Vargem tem 13 casos de dengue

Dados da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCI) do Estado de São Paulo mostram que Vargem Grande do Sul está com 13 casos registrados de dengue, onde uma está sinalizada como sinal de alarme e outros 86 casos foram descartados.

Desde o início do ano, a Prefeitura Municipal tem se mostrado muito ativa, realizando muitas ações preventivas, inclusive um Mutirão e Arrastão contra o mosquito Aedes Aegypti – mosquito que transmite dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, a fim de evitar que a cidade sofra uma epidemia de dengue, como no ano passado, quando Vargem somou mais de 3.200 casos da doença e um óbito.

Embora Vargem esteja com os casos de dengue ainda controlados, algumas cidades da região, bem como Estado de São Paulo como um todo, não estão tendo a mesma sorte. No estado, de acordo com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCI) do Estado de São Paulo, há 103.598 casos da doença, sendo que 228 casos são considerados graves e 94 óbitos foram registrados.

Na região, a cidade com mais casos confirmados é São João da Boa Vista, com 212, seguida de Espírito Santo do Pinhal, com 131 casos. Em Aguaí, há 52 casos, São José do Rio Pardo 31, e Casa Branca 32.

Felizmente, Itobi está com apenas sete, enquanto São Sebastião da Grama está com 5 e Divinolândia está com apenas 3.

Também na região, mas um pouco mais adiante, está Porto Ferreira, com 1.168 casos da doença. Na cidade vizinha, Santa Cruz das Palmeiras, há apenas 11 casos da doença.

Escola Prof. Flávio Iared fez passeata

A Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Professor Flávio Iared realizou, na quarta-feira, dia 12, uma passeata de conscientização ao combate à dengue.

Todos os alunos, professores e funcionários participaram do evento, onde além de confeccionarem viseiras, cartazes, dedoches, e demais itens de conscientização apresentaram a paródia da música “Descer para BC”, onde colocamos na letra palavras de conscientização ao mosquito aedes aegypti.

A paródia é de autoria da coordenadora de projetos Isabel Costa e da vice-diretora Roberta Cassiano, e teve a voz de Gabriel Toesca.

À Gazeta de Vargem Grande, a coordenadora de projetos Isabel comentou que a escola acredita que a educação tem o poder de transformar o mundo em que todos vivem e que a conscientização com os pequenos, apresenta um grande impacto na sociedade.

Na equipe diretiva da escola, estão Ana Cláudia Molinari Bovo como diretora, Roberta Cassiano Rosa Toesca como vice-diretora, Elisângela Busato Bassi como coordenadora acadêmica, e Isabel Cristina da Costa como coordenadora de projetos.

A passeata aconteceu com a presença dos alunos, professores e equipe escolar em conjunto com o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva. A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio na passeata, que aconteceu ao redor da escola visando conscientização da comunidade, utilizando cartazes, viseiras, fantoches e outros materiais que foram produzidos em sala de aula. Os alunos trabalharam as informações de combate ao mosquito e outras formas de prevenção.

O Departamento de Saúde também entregou panfletos de orientação contra a dengue a todos os alunos da EMEB e reforçou os cuidados que se deve ter para prevenir a proliferação do mosquito.

Em suas redes sociais pessoais, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) parabenizou a todos pelo trabalho que foi realizado.

Fotos: Prefeitura

Escola Antônio Coury trabalha o tema

Com o objetivo de engajar a comunidade escolar no combate à dengue, os alunos da EMEB Antônio Coury realizaram uma série de ações educativas voltadas à prevenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a campanha teve início com palestras informativas, que abordaram as formas de prevenção e os cuidados necessários para evitar a reprodução do mosquito. Além disso, os estudantes participaram de uma passeata pelas ruas do bairro, levando consigo a mensagem de conscientização sobre os riscos da dengue e a importância de eliminar focos de água parada.

A escola também distribuiu folhetos educativos que explicam, de forma clara, as principais medidas de prevenção, como a importância de manter calhas limpas, evitar o acúmulo de água em recipientes, e a verificação regular de possíveis focos no entorno das residências. A distribuição desses materiais ajudou a ampliar o alcance da mensagem e a envolver a comunidade local.

O trabalho realizado pelos alunos não se limitou apenas à conscientização dos colegas, mas também se estendeu a familiares e moradores da região, reforçando que a prevenção da dengue é uma responsabilidade coletiva. A iniciativa mostrou a importância de ações comunitárias na luta contra a proliferação de doenças transmitidas pelo mosquito, destacando o papel ativo das crianças na promoção de saúde e bem-estar.

A prefeitura ressaltou que a EMEB Antônio Coury segue firme no compromisso de educar seus alunos e a comunidade em torno de ações preventivas, para que todos possam contribuir na eliminação dos focos do mosquito e, assim, evitar surtos de dengue. “O cuidado com o ambiente e com a saúde de todos é um aprendizado que os alunos levarão para a vida”, disse.