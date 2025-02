Déficit da circular em Vargem foi de R$ 67.500,00 por mês

Prefeitura colocou dois ônibus para transporte gratuito

Desde segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o transporte público de Vargem Grande do Sul tornou-se gratuito para todos, até que a prefeitura faça uma nova licitação para contratar uma nova empresa para prestar o serviço à população.

Conforme já noticiado, um impasse gerado entre a prefeitura municipal do município e a empresa Transportes Sangiorato, do empresário Alex Sangiorato na renovação do contrato de prestação de serviços de transporte público urbano da cidade, levou o empresário a publicar um comunicado nas redes sociais dizendo que a partir desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, não faria mais o transporte urbano da cidade devido ao não acordo de renovação contratual com o município.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) então mandou que se publicasse um comunicado dizendo que a população vargengrandense não iria ficar sem o transporte público (circular), conforme publicado pelo sr. Alex Sangiorato. Disse também no comunicado que após a informação que a empresa não faria o transporte, uma nova contratação emergencial seria realizada para atender a população.

“Até que se resolva a nova contratação, a Prefeitura Municipal disponibilizará o transporte normalmente e gratuito. Trabalhamos com responsabilidade com a população e com o dinheiro público”, finaliza o texto da prefeitura.

Segundo informou a prefeitura ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o serviço de transporte público na cidade é deficitário, sendo que o custo médio mensal em 2024, foi de R$ 94 mil reais aproximadamente. Deste valor, a arrecadação com o transporte foi em torno de R$ 26.500,00, ficando então a prefeitura responsável por pagar um valor mensal de R$ 67.500,00 à empresa que prestava o serviço até o rompimento do contrato.

Conforme pode apurar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, o valor do contrato se fosse prorrogado, sem os 20% exigidos pelo empresário Alex Sangiorato, seria no valor de R$ 1.137.500,00, segundo o que foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro.

Desde que começou a prestar o serviço gratuito nesta segunda-feira, alguns usuários usaram das redes sociais para fazerem algumas criticas como uma mãe que precisava de atendimento para a filha cadeirante, tinha consulta médica e o ônibus contratado emergencialmente não conseguiu transportar sua filha. A prefeitura se dispôs a entrar em contato com a mãe e resolver a questão usando outro veículo da prefeitura.

Também queixaram que nas primeiras passagens dos novos ônibus, houve atrasos, o que gerou problemas para quem precisava chegar ao trabalho e perdeu a hora.

Para atender emergencialmente a população, a prefeitura contratou os serviços da empresa Transportadora do Campo Ltda, que colocou dois ônibus em operação. A empresa é de Vargem Grande do Sul, da família Manzano. Segundo a prefeitura, são atendidas cerca de 16.000 pessoas ao mês. O déficit decorre do transporte gratuito principalmente de pessoas idosas.

Com relação aos horários e locais, a prefeitura informou que continuam os mesmos, seguindo os mesmos trajetos nos bairros. Indagada até quando o serviço gratuito será mantido, a resposta foi que o transporte será gratuito durante o período em que estão sendo resolvidas as questões administrativas e que a prefeitura irá avisar através dos canais de comunicação quando o serviço deixará de ser gratuito.

A reportagem do jornal procurou alguns vereadores para saber mais sobre a questão e o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) disse que está tudo normal no transporte público local, desde que a prefeitura tomou a iniciativa de colocar os ônibus gratuitos. “As pessoas que tive contato estão até elogiando”, afirmou o vereador.

Paulinho falou que solicitou ao prefeito que a circular passe também no Jd. Canaã, pois os moradores precisam se deslocar do bairro até o Cemitério Parque das Acácias para poderem pegar o transporte. Ele também reivindicou que a circular passe no Jd. São Joaquim e Pacaembu.

Outro vereador consultado foi o vereador Ratinho (Podemos), que disse não ter recebido nenhuma reclamação por enquanto dos novos ônibus que estão circulando gratuitamente. “Está tranquilo, não fomos procurados por ninguém ainda”, afirmou o vereador que disse que irá pedir ao prefeito Celso Ribeiro que na próxima licitação exija ônibus com ar condicionado para melhor atendimento aos passageiros.