AAMA faz vaquinha para custear cirurgia de cachorra atropelada

Uma cachorrinha, carinhosamente nomeada de Duda Maria, foi atropelada na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Casa Branca no dia 6 de fevereiro.

A cachorrinha, sem raça definida, tem cerca de um ano e foi resgatada pela Evânia Coracini, da Associação Amigos dos Animais de Vargem Grande do Sul, a AAMA. Duda Maria foi encaminhada para cuidados veterinários, onde passou por exames e foram constatadas diversas fraturas, sendo elas no fêmur e vértebras da coluna, o que a impossibilita de andar e tem lhe causado muitas dores.

Devido à falta de recursos da AAMA para custear a cirurgia de Duda com um veterinário ortopedista, a associação pede ajuda de todos através de uma vaquinha criada pela Milena, que pode ser acessada através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-duda-milena-anjoletto-bussi.

Também podem ser feitas doações diretamente para a conta da AAMA 17.833.247/0001-91, que além de precisar de recursos para a cirurgia, tem usado muito tapetinho higiênico e medicação com a cachorrinha.