Painel: Viagem a Brasília

Fogo na macumba

Em Itobi, o prefeito Joaquim Cândido Filho, conhecido como Maranata, usou seu perfil nas redes sociais essa semana, para postar um vídeo mostrando que teria sido alvo de um trabalho espiritual, a famosa macumba, que teria sido deixada no seu portão. Na postagem, ele comenta que nas últimas eleições tentaram de tudo para derrotá-lo e ainda assim, saiu vitorioso. Maranata ressaltou a sua fé, disse que não tem medo de macumba e que não será atingido por mau algum. Em um segundo vídeo, mostrou que ateou fogo no despacho, dizendo que tudo virou cinzas. Nas postagens, recebeu apoio de centenas de moradores.

Administração Tributária

Conforme já adiantado pelo prefeito Celso Ribeiro e publicado pela Gazeta, o advogado Guilherme Mansara Lopes da Silva, ficou apenas algumas semanas no cargo de diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Sua exoneração foi publicada nesta semana no Jornal Oficial do Município. Ele deve assumir o cargo de diretor da Administração Tributária, departamento criado recentemente.

Canarinho em nova função

Também essa semana foi publicada a exoneração de Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, do cargo de diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. O ex-vereador deve assumir o novo Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação.

Dança das cadeiras

Com a saída de Canarinho, um dos possíveis nomes para assumir o Departamento de Desenvolvimento é o de Juliano Scacabarozi, que comandou a pasta na gestão de Amarildo. Assim, importantes departamentos seguem ainda sem diretores nomeados, como o do Meio Ambiente e também o de Obras, que ainda não possui nenhuma definição por parte do prefeito Celso Ribeiro.

Viagem a Brasília

A ida do prefeito Celso Ribeiro e do vice Guilherme Nicolau a Brasília rendeu. Os chefes do Executivo de Vargem participaram do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas na Capital Federal e aproveitaram para se encontrar com o deputado federal Baleia Rossi (MDB) e com o ministro da Habitação, Jader Filho. Em suas redes sociais, o prefeito agradeceu ao ministro a confirmação da construção de 50 casas populares na cidade.

Homenagem merecida

Na cerimônia de comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, o deputado Barros Munhoz (PSDB) foi merecidamente homenageado. Na ocasião, Munhoz, que está em seu sétimo mandato como deputado, teve sua trajetória, experiência e importância reconhecidos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo presidente da Alesp, André do Prado (PL), pelo deputado Rogério Nogueira (PSDB), e pelo prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes (MDB).