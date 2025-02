Documentário que trata sobre adoção será lançado em Vargem

Um documentário muito emocionante foi filmado em Vargem Grande do Sul e será lançado na próxima semana, na terça-feira, dia 18, às 19h, na Casa da Cultura. Intitulado “Além dos Muros – Um Documentário sobre Adoção”, essa é uma produção que busca dar voz a uma realidade muitas vezes invisível, a das crianças e adolescentes que aguardam por uma família.

O documentário, que conta com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade a um público ainda maior, explora o processo de adoção no Brasil, os desafios enfrentados por quem deseja adotar e, principalmente, as histórias daqueles que viveram essa experiência de perto.

Este foi um trabalho que reuniu três profissionais de Vargem Grande do Sul. Thiago Machado de Oliveira ficou responsável pela produção, roteiro e edição do documentário. A filmagem e a captação de áudio ficaram a cargo do Filipe Barbosa Cândido, enquanto Ricardo Falcão assumiu a direção.

À Gazeta de Vargem Grande, Thiago informou que o principal objetivo do documentário é gerar reflexão e conscientização sobre a adoção, desmistificando algumas ideias erradas e trazendo à tona a importância do acolhimento e da construção de laços afetivos. “Queremos mostrar que a adoção não é um ato de caridade, mas sim um compromisso de amor e responsabilidade”, disse.

Thiago contou como surgiu a iniciativa de fazer este documentário. “Sempre tive vontade de produzir um documentário sobre um tema relevante para a cidade de Vargem Grande do Sul. Inicialmente, pensava em algo relacionado aos 150 anos do município, mas esse momento acabou passando”, comentou.

“Foi então que surgiu uma nova possibilidade, e a Casa Dom Bosco logo veio à minha mente. No entanto, conforme fui amadurecendo a ideia, percebi que o tema deveria ir além da instituição e abordar a adoção como um todo, trazendo diferentes perspectivas e experiências”, completou.

Segundo pontuou, a adoção é um tema que precisa ser discutido com mais frequência e empatia. “Muitas crianças esperam por um lar, enquanto muitas famílias querem adotar, mas ainda há barreiras burocráticas e sociais que dificultam esse encontro. Espero que este documentário ajude a provocar conversas e inspire mudanças. Principalmente no caso de adoção tardia, pois a maioria tem preferência por recém-nascidos. Agradeço a todos que contribuíram para que esse projeto se tornasse realidade e convido a todos para assistirem Além dos Muros. Afinal, o amor não conhece fronteiras, nem muros”, ressaltou.

O profissional de marketing informou que, desde o início, o trio sabia que este seria um tema delicado e que exigiria sensibilidade na abordagem. “O processo criativo envolveu muitas pesquisas, entrevistas e planejamento para garantir que as histórias fossem contadas de maneira respeitosa e impactante. Durante as gravações, buscamos captar não só os depoimentos, mas também a emoção e a complexidade do assunto. Foram momentos intensos, com histórias que nos marcaram profundamente”, explicou.

Thiago contou que ele, Filipe e Ricardo, tiveram o apoio de diversas pessoas que foram fundamentais para que esse projeto acontecesse. “Gostaria de agradecer especialmente ao Rafael Ernesto Andreato, que intermediou o contato com o Dr. Christian Robinson Teixeira, juiz da Vara de Infância e Adolescência, e ao Douglas Antônio de Jesus, que atuou como intérprete de Libras, garantindo que o documentário fosse acessível a um público ainda maior. Também quero expressar minha gratidão ao Felipe e ao Lucas, do Departamento de Cultura de Vargem Grande do Sul, pelo apoio essencial na viabilização deste projeto. Quero também citar sobre a Lei Aldir Blanc (LAB), que ajuda no financiamento de projetos audiovisuais”, disse.

O lançamento

O lançamento oficial do documentário será na Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul, na terça-feira, dia 18, às 19h. O evento será aberto ao público, e todos que tiverem interesse no tema estão convidados a participar.

Além disso, o documentário estará disponível no YouTube a partir de quarta-feira, dia 19, no canal “Além dos Muros” para que mais pessoas possam assistir e compartilhar essa mensagem tão importante.

Também será possível encontrar o documentário através de uma pesquisa no YouTube com o título: “Além dos Muros – Um Documentário sobre Adoção”.

A equipe

Responsável pela produção, roteiro e edição do documentário, o vargengrandense Thiago Machado de Oliveira é formado em marketing com uma pós em gestão de negócios. Com 37 anos, sempre morou em Vargem e é filho de Celso Luís de Oliveira e Maria José Machado de Oliveira. Ele contou que sempre gostou de audiovisual e pensa em se especializar mais ainda nesta área, além do marketing. Disse que gosta de gravar conteúdos relevantes e que entreguem algum valor.

Filipe Barbosa Cândido foi o responsável pela filmagem e captação do áudio. O vargengrandense, filho de Sérgio Barbosa e de Lucineia de Melo, é publicitário e está à frente da Agência Jambo em São João da Boa Vista. Especialista em inbound marketing, ele contou que é apaixonado por conectar marcas e pessoas e que carrega consigo a vontade de fazer a diferença.

A Gazeta, disse que sua jornada na publicidade começou há 12 anos. “Tive a sorte de trabalhar ao lado do Thiago, que me apresentou ao Tadeu e à família Ligabue da Gazeta de Vargem. Foi lá que aprendi a diagramar, criar artes e entender a força da comunicação. Desde então, sigo trilhando esse caminho no digital, ajudando marcas a se aproximarem do seu público de forma autêntica e relevante”, disse.

A direção do documentário ficou a cargo de Ricardo Falcão. O fotógrafo, com formação fotográfica na Escola ER Everton Rosa na cidade de São Paulo, é natural de Bauru (SP). Filho de Marisa Cardoso de Lima e Vital Carlos de Lima, ele reside em Vargem Grande do Sul há 31 anos.