Whiskie de Vargem é premiado em Londres

O whiskie “El Miraculoso Calibrador de Mira de Widowmaker Joe” da Geest Destilaria, empresa de Vargem Grande do Sul de propriedade do empresário Marcelo de Abreu Maaz, foi premiado no World Whiskies Awards, uma das maiores premiações do mercado de bebidas no mundo. O whiskie premiado é uma releitura do Moonshine, foi lançado em 2022 e é uma colaboração da Geest com a Cervejaria Juan Caloto, de São Paulo.

Na premiação de 2025, o whisky conquistou dois prêmios inéditos para o Brasil, sendo Gold Medal (Medalha de Ouro) na categoria New Make & Young Spirit e Category Winner (melhor do mundo na categoria) no conceito New Make & Young Spirit.

À Gazeta de Vargem Grande, Marcelo Maaz explicou que o estilo do whisky tem como base o malte de cevada, centeio, milho e o malte defumado, ou seja, um tipo de whiskie que não passa pelo envelhecimento em barricas. “Feito em pequenos lotes, o resultado é um destilado de alto teor alcoólico – 45% ABV, boa viscosidade, aroma turfado fresco, com notas herbais, marinhas e cereais; na boca traz principalmente as notas cereais, com a intensidade do centeio. Inspirados nas receitas das versões mais atuais do destilado nos Estados Unidos”, explicou o empresário.

Para Marcelo, essa premiação é um motivo de orgulho para as destilarias artesanais e todo o mercado de destilados brasileiros.