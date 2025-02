Gente e Fatos

Liz Oliveira soprou sua primeira velinha

Bárbara Della Torre Ribeiro e Matheus Sangiorato reuniram familiares e amigos no último sábado, dia 8, para celebrar o primeiro aniversário de sua filha Liz Ribeiro Sangiorato de Oliveira. Com o tema Reino Encantado da Liz, a comemoração aconteceu no Espaço F, onde a aniversariante foi o centro das atenções dos pais, dos avós Patrícia Sangiorato e Vignaldo de Oliveira, e Angélica e Ronaldo Ribeiro e demais familiares

Casamento de Maria Eduarda e Leonardo Oliveira

Maria Eduarda de Oliveira dos Santos Fernandes e Leonardo Fernandes de Oliveira uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 8, pelo padre Eduardo na igreja Matriz de Santo Antônio. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no Espaço Varanda

Destaques durante o show de Divino e Donizete

João Gregório Ranzani Avanzi, de apenas 9 anos, filho do casal Ana Paula Gregório Ranzani Avanzi e Apohara Ranzani Avanzi, foi chamado ao palco na noite de domingo na Festa do Milho, para tocar junto com a dupla Divino e Donizete. Com uma viola emprestada, João arrancou aplausos ao tocar as músicas “Nove Nove” e “Pau Brasil” com os músicos. João Gregório fez também uma pequena introdução se apresentando no ano passado em setembro na Festa das Nações

O luthier e instrutor do Sebrae e Senar, e músico Joilson Bedin, de 37 anos, foi chamado pela dupla Divino e Donizete para tocar e cantar com eles na Festa do Milho, na noite de domingo. Joilson foi bastante aplaudido

Micaeli Rossi, de 24 anos, filha de Simone de Fátima da Silva Rossi e Agnaldo Rossi foi a feliz ganhadora de uma viola sorteada pela dupla Divino e Donizete em parceria com a empresa Mercadão dos Drones. Micaeli foi considerada a mais animada durante o show da dupla, na Festa do Milho