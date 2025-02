Agência do Sicredi de Vargem será subsede da região

A boa notícia foi dada pelo presidente Wellington Ferreira da Sicredi Dexis, durante a prestação de contas da cooperativa realizada na noite desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, no Espaço Varanda, em Vargem Grande do Sul, com a presença de centenas de associados.

Também participaram da reunião Renato Amaral, superintendente de Desenvolvimento; Daniela Doval, gerente regional de Desenvolvimento; Gustavo Raimundo, gerente da agência local e demais colaboradores da cooperativa de crédito de Vargem Grande do Sul, que auxiliaram na recepção dos associados e convidados.

Falando sobre a nova agência de Vargem Grande do Sul, cuja previsão de inauguração é para setembro deste ano, o presidente Wellington parabenizou a equipe local, dizendo que todos os colaboradores estavam de parabéns, citando que como a Sicredi, a agência começou pequena e cresceu muito e que após inaugurada, trará mais conforto aos associados e também poderá atender a região como subsede da Sicredi Dexis, uma vez que terá um auditório com capacidade para receber em torno de 90 pessoas.

Dando prosseguimento ao ato, o presidente Welligton Ferreira falou sobre a importância da prestação de contas sobre o exercício de 2024, comentando a boa atuação da Sicredi Dexis, que registrou números expressivos no ano passado. “O volume de negócios atingiu R$ 15,5 bilhões, a captação de investimentos totalizou R$ 11,4 bilhões, as operações de crédito somaram R$ 8,2 bilhões e o patrimônio líquido atingiu R$ 1,3 bilhão”, demonstrou aos presentes.

“Em 2024, a cooperativa teve resultado de R$ 135,6 milhões. Destes, R$ 77,2 milhões ficarão com os associados por meio da remuneração de juros ao capital (R$ 70,37 milhões) e conforme a movimentação de aplicações, depósitos à vista e operações de crédito (R$ 6,89 milhões). Ou seja, 57% do resultado retornará aos próprios associados”, constou na prestação demonstrada aos associados presentes.

Explicou o presidente que neste ano, durante as assembleias, os associados também elegem o Conselho Fiscal, que terá como conselheiras efetivas Keila Ueza, de Maringá/PR; Mariluce de Anchieta, de Astorga/PR, e Paula Picardi, de Leme/SP. Outras pautas são a reforma do estatuto da cooperativa, da auditoria interna e do programa Pertencer para adequação às resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN). Colocado em votação, todos os quesitos necessários para a aprovação das contas de 2024, foram aprovados pelos associados presentes.

Através das palavras do presidente Wellington Ferreira, os associados tiveram conhecimento dos resultados das campanhas realizadas ao longo do ano passado. Com todos os resultados projetados no telão para que os cooperados pudessem acompanhar, Welligton falou sobre o bom resultado da campanha Poupança Premiada, cujos recursos captados são emprestados para os próprios associados, quando foram distribuídos R$ 2,5 milhões em prêmios.

Já a campanha União Solidária arrecadou R$ 6,1 milhões para 566 entidades sociais, que atendem 400 mil pessoas em 135 cidades. Ao vender cupons de R$ 10, as entidades ficaram com o valor integral da venda. A edição de 2025 terá início em fevereiro, com sorteio de carros, motos, patinetes, Alexas e iPhones, que são adquiridos pela Sicredi Dexis e Cocamar, que apoiam a campanha do Instituto Dexis.

O Capital Premiado, que incentiva o investimento em capital social para que a cooperativa ofereça crédito a outros associados, também foi um sucesso. Além de sorteios mensais de vales-compras, a campanha sorteou cinco automóveis Volvo EX30 (100% elétrico) avaliados em R$ 220 mil cada. Para cada R$ 100 integralizado em capital social, um número da sorte foi gerado, dobrando as chances para aqueles que optaram pela integralização programada.

Para este ano, falou sobre a campanha que está movimentando todos os associados, a “Muda a Vida da Gente!” em comemoração aos 40 anos da cooperativa. Explicou que ao longo de um ano, com encerramento em setembro, serão sorteados R$ 4 milhões em prêmios, entre eles cinco imóveis de R$ 500 mil cada. Todos os associados concorrem com números da sorte, com chances extras conforme o uso de produtos, como investimento em capital social, poupança e crédito.

Falando sobre os 40 anos da Sicredi Dexis, o presidente disse que a cooperativa hoje compete com os grandes bancos, sendo uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, com grande atuação também no agronegócio. Discorreu largamente sobre o sentimento de pertencimento que os associados devem ter para com a cooperativa, de se sentirem donos.

Falou sobre a necessidade de se pensar no futuro, com os associados trazendo os filhos para dentro da cooperativa, que se preocupa com o futuro das crianças, citando como exemplo a educação financeira para crianças até 16 anos que é realizada pela Sicredi Dexis. “É preciso trazer o jovem para dentro da cooperativa, para que ele desenvolva o sentimento de pertencimento, que acompanhe o crescimento, para que todos tenham um futuro melhor, ajudando a construir a história da Sicredi Dexis, desenvolvendo o sentimento de donos”, concluiu o presidente Welligton Ferreira.

Após, Gustavo Raimundo, gerente da agência local fez uso da palavra, agradecendo a presença de todos e convidando os presentes para o jantar de confraternização que foi oferecido pela Sicredi Dexis aos seus associados que participaram da assembleia de prestação de contas sobre os resultados de 2024.