Onda de calor segue até o dia 24

Uma onda de calor atingiu boa parte do país nesta segunda-feira, dia 17 e deve seguir elevando as temperaturas até o dia 24, segundo o portal Climatempo. Uma onda de calor é caracterizada pela permanência de temperaturas pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos.

Nesta quarta-feira, dia 19, a máxima prevista para Vargem é de 32º C e a mínima, 19º C. Já na quinta-feira, os termômetros sobem mais um pouco, com mínimas de 20º e máximas de 33º C. Não há previsão de chuva.

Já na sexta-feira, dia 21, o dia pode ser mais nublado, com possibilidade maior de chuva, especialmente à tarde. Ainda assim, o tempo segue abafado, com mínima de 20º C e máxima de 32º C.

Final de semana com chuva

A chuva vem com mais intensidade no final de semana. No sábado, dia 22, a mínima esperada é de 20º C e a máxima 30º C. Já no domingo, dia 23, a mínima segue em 20º C e a máxima esperada é de 29º C. O tempo segue instável durante a próxima semana, com possibilidade de chuva todos os dias, segundo o Climatempo.

Calor intenso

A onda de calor trouxe calor intenso para muitas regiões do país. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura acionou na segunda-feira, dia 17, pela primeira vez, o nível 4 do protocolo municipal de calor extremo, em vigor desde junho de 2024. Isso significa que a cidade enfrenta índices de calor muito elevados, com previsão de persistência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos.

Em São Paulo, a Capital marcou 34,3º C na segunda, dia mais quente do ano na cidade.

Defesa Civil recomenda cuidados

A Defesa Civil emitiu alerta de altas temperaturas para o Estado de SP até esta quarta-feira, dia 19. O órgão pede que a população evite exposição ao sol das 10h às 16h, além de incentivar a utilização de proteção solar, bonés ou chapéus e roupas leves. Além disso, destaca a importância de se hidratar adequadamente.

Sono prejudicado

A dificuldade para dormir no calor afeta a disposição e descompensa doenças crônicas, explicam especialistas do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), segundo reportagem da Agência de Notícias do Governo de São Paulo. A situação é causada pela reação do corpo humano às temperaturas altas. Para manter a temperatura ideal de 36,5°C, o organismo aumenta a transpiração e diminui a pressão arterial, gerando mal-estar e desconforto, atrapalhando o sono. Para driblar o problema, as orientações são deixar o local de descanso umidificado e ventilado com a temperatura próxima dos 20°C, além de vestir roupas leves para dormir e evitar estímulos antes de deitar.

As noites quentes podem atrapalhar na hora de dormir e ainda dificulta a rotina durante o dia. Entre as consequências do descanso inadequado devido ao calor estão a sonolência diurna, a irritação e dificuldade para comer. Porém, as consequências podem ser piores para quem convive com doenças crônicas, pois durante os estágios mais profundos do sono ocorrem a regulação do organismo.

Para se manter sadio, o corpo humano realiza durante o descanso a renovação celular, além do controle dos sistemas metabólicos e hormonais. Alterações nesses mecanismos podem prejudicar a saúde cardiovascular, mental e cognitiva. Deve ser dada atenção especial às crianças, pois o sono reparador tem papel fundamental na capacidade de aprendizado e na memorização.

Outro grupo que necessita de atenção especial é o dos idosos, pois com o envelhecimento e as alterações no sono é mais difícil alcançar o descanso reparador durante a noite. A especialista em emergências clínicas do HSPE Daniele Mansano explica que os incômodos do calor são esperados, por isso, o ideal é focar em minimizá-los.

“Também pode ajudar na hora de dormir realizar a higiene adequada do sono. Por isso, evite o uso de telas e atividades de alta energia uma hora antes de se deitar e, com mais tempo ainda, refeições gordurosas e bebidas com cafeína”, acrescenta a especialista.

Crédito da foto: Governo do Estado de São Paulo