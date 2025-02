Editorial: Um bom início

Quem assistiu a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal ocorrida no dia 4 de fevereiro, pôde perceber que a mesma foi rica pelas propostas apresentadas, com boas leis sendo votadas e o grande número de requerimentos, indicações e as acaloradas discussões sobre temas importantes envolvendo a vida do município de Vargem Grande do Sul e seus moradores.

Os novos vereadores eleitos para cumprirem o mandato nos próximos quatro anos, começam bem as suas funções legislativas.

Representante e voz do povo na esfera de governo, o parlamento tem a importante função de discutir, reivindicar, trazer os problemas da comunidade para o centro das discussões e a principal delas, fiscalizar os atos do Executivo.

São treze pessoas democraticamente eleitas, escolhidas dentre centenas de outros vargengrandenses para cumprir essa importante missão legislativa, que é a base da democracia.

Imperfeita sim, que precisa de constante aprimoramento e renovação, como ora acontece com o Poder Legislativo municipal.

Que se faça da Casa de Leis de Vargem Grande do Sul, um importante centro de discussão e debate dos grandes e pequenos problemas que afetam diariamente a vida dos mais de 40 mil vargengrandenses, procurando soluções, auxiliando o Executivo, fazendo as críticas necessárias e fiscalizando o dinheiro público, sem abrir mão da independência dos poderes outorgados pela Constituição Brasileira e pela Lei Orgânica do Município.

Simples e objetivo, um conceito fácil de assimilar é o de verificar se o projeto e refletir se a proposta é boa para o município e se ele está dentro da legalidade.

Ao se analisar esses dois quesitos, o vereador terá um norte para fundamentar a sua convicção, sem ser influenciado por interesses quaisquer que sejam, avaliando única e exclusivamente aquilo que acredita ser o mais adequado para o futuro do município. Estratégia, que se usada com inteligência, só vai engrandecer o atual Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul, sem se deixar contaminar pela politicagem.