Igreja de São José completou 35 anos de fundação

A Capela São José, em Vargem Grande do Sul, completou 35 anos de fundação na terça-feira, dia 11. A comunidade São José e demais comunidades estiveram presentes na solenidade, totalizando cerca de 150 pessoas.

A missa de ação de graças pelos colaboradores presentes e pelas almas dos que faleceram aconteceu às 19h30, com a presença de Acácio Rui, Anselmo Cachola, Aparecida Rosa Corrêa e os familiares dos falecidos José Barticioti, Hércules Gorini e Antônio de Abreu, que foram homenageados com orquídeas e agradecimentos do pároco, o padre Paulo Fuliaro.

Na ocasião, ainda foi realizada a benção dos enfermos com unção pelo dia de Nossa Senhora de Lourdes e distribuição de pão bento para todos.

A Capela fica localizada na Rua Luís Bertoluzi, com missa todas às quintas-feiras às 19h30 e terço das famílias às segundas-feiras às 19h30.

