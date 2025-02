Furtou bebidas e foi preso

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após furtar dois fardos de cerveja de um supermercado em Vargem Grande do Sul, na noite de segunda-feira, dia 17, por volta das 20h.

A equipe da GCM recebeu a denúncia e, com base na descrição do suspeito, que vestia calça jeans e camisa preta, iniciou patrulhamento na região. O indivíduo foi localizado e abordado com os produtos furtados. Ao ser questionado, ele confessou o crime.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.