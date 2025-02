PM detém rapaz por tráfico

Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas, na sexta-feira, dia 14.

A prisão ocorreu após informações passadas à Polícia Civil sobre atividades ilícitas realizadas pelo jovem nas proximidades de sua residência, na Vila Santa Terezinha.

O caso foi conduzido pelo delegado de Polícia Antônio Carlos Pereira Júnior, com apoio do delegado Ivan, do investigador Maycon, e do agente policial Tiago. Além disso, a operação contou com a colaboração de policiais militares.

De acordo com o delegado, o suspeito já era conhecido do meio policial, sendo alvo de buscas anteriormente em sua residência, onde foram encontrados drogas e apetrechos para fracionamento e embalagem, embora não tenha sido encontrado dinheiro ou mais substâncias ilícitas naquele momento. Um inquérito policial havia sido instaurado para investigar o caso.

Ao receber novas informações sobre a suspeita de que o jovem estivesse novamente comercializando entorpecentes e armazenando grandes quantidades de drogas em sua casa, a equipe policial se dirigiu ao local. Durante a abordagem, barulhos vindos do telhado indicaram que o suspeito havia fugido. Enquanto os policiais civis permaneciam no endereço, a equipe militar localizou o indiciado nas imediações de um pontilhão na rodovia.

O rapaz tentou fugir novamente, mas foi capturado ao retornar à sua residência, acreditando que os policiais já haviam se retirado. No interior da casa, a polícia encontrou substâncias ilícitas, incluindo 37 pinos de cocaína (23,26g), 32 trouxinhas de cocaína (26,20g), uma porção maior de cocaína (23,80g), 32 pedras de crack (32,33g) e uma pedra grande de crack (42,24g), além de dinheiro e aparelhos celulares.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e encaminhado à Cadeia Pública de São João, onde permaneceu à disposição da Justiça.