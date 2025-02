Adolescente foi apreendido

Um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Jd. Dolores, na quinta-feira, dia 14. A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 na Av. Antônio Pedro Cavalheiro.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, uma equipe da Polícia Militar avistou o jovem, já conhecido nos meios policiais por práticas de roubo e tráfico de entorpecentes, sentado em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder um objeto ao lado do corpo, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais localizaram em seu bolso uma porção de maconha e a quantia de R$ 79,00 em espécie. O objeto escondido pelo adolescente tratava-se de cinco pedras de crack. Questionado, ele confessou estar envolvido com o tráfico de drogas há mais de um ano e afirmou que os entorpecentes seriam destinados à venda, enquanto o dinheiro seria proveniente dessas transações.

Foi dada voz de apreensão ao jovem. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do adolescente, onde entraram em contato com seu avô e responsável legal. Com sua autorização, foi realizada uma busca no quarto do menor, resultando na apreensão de um aparelho celular da marca Samsung. Segundo o adolescente, o celular teria sido recebido de um usuário de drogas em troca de uma pedra de crack.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a apreensão e registrou o boletim de ocorrência. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado sob os cuidados de seu responsável legal.