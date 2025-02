Onda de calor segue até segunda

Uma onda de calor atingiu boa parte do país nesta segunda-feira, dia 17, e deve seguir elevando as temperaturas até segunda-feira, dia 24, segundo o portal Climatempo. Uma onda de calor é caracterizada pela permanência de temperaturas de pelo menos 5° C acima da média por cinco dias consecutivos.

Durante toda a semana, a máxima prevista para Vargem chegava a 33º C e a temperatura mínima dos termômetros marcavam 19º C. Na terça-feira, dia 18, uma chuva passageira caiu na cidade por alguns minutos. Na noite de quarta-feira, dia 19, choveu na cidade, se estendendo pela madrugada de quinta-feira, dia 20. Ainda assim, os dias seguiram bem quentes.

No final da semana, a previsão seria de que o dia fosse mais nublado, com possibilidade maior de chuva, especialmente à tarde. Na ocasião, o tempo seguiu abafado, com mínima de 20º C e máxima de 32º C.

Segundo as previsões, a chuva chegará com mais intensidade no final de semana. Neste sábado, dia 22, a mínima esperada é de 20º C e a máxima 30º C. Já neste domingo, dia 23, a mínima segue em 20º C e a máxima esperada é de 29º C. Na segunda-feira, dia 24, a máxima é 28º C e a mínima é 20º C.

O tempo segue instável durante a próxima semana, com possibilidade de chuva todos os dias, segundo o Climatempo. A partir de quarta-feira, dia 26, as máximas começam a diminuir, chegando entre 25º C e 27º C.

Calor intenso

A onda de calor trouxe calor intenso para muitas regiões do país. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura acionou na segunda-feira, dia 17, pela primeira vez, o nível 4 do protocolo municipal de calor extremo, em vigor desde junho de 2024. Isso significa que a cidade enfrenta índices de calor muito elevados, com previsão de persistência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos.

Em São Paulo, a Capital marcou 34,3º C na segunda, dia mais quente do ano na cidade.

Defesa Civil recomendou cuidados

A Defesa Civil emitiu alerta de altas temperaturas para o Estado de SP até a quarta-feira, dia 19. O órgão pedia que a população evite exposição ao sol das 10h às 16h, além de incentivar a utilização de proteção solar, bonés ou chapéus e roupas leves. Além disso, destacava a importância de se hidratar adequadamente.

Sono prejudicado

A dificuldade para dormir no calor afeta a disposição e descompensa doenças crônicas, explicam especialistas do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), segundo reportagem da Agência de Notícias do Governo de São Paulo. A situação é causada pela reação do corpo humano às temperaturas altas. Para manter a temperatura ideal de 36,5°C, o organismo aumenta a transpiração e diminui a pressão arterial, gerando mal-estar e desconforto, atrapalhando o sono. Para driblar o problema, as orientações são deixar o local de descanso umidificado e ventilado com a temperatura próxima dos 20°C, além de vestir roupas leves para dormir e evitar estímulos antes de deitar.

As noites quentes podem atrapalhar na hora de dormir e ainda dificultam a rotina durante o dia. Entre as consequências do descanso inadequado devido ao calor estão a sonolência diurna, a irritação e dificuldade para comer. Porém, as consequências podem ser piores para quem convive com doenças crônicas, pois durante os estágios mais profundos do sono ocorre a regulação do organismo.

Para se manter sadio, o corpo humano realiza durante o descanso a renovação celular, além do controle dos sistemas metabólicos e hormonais. Alterações nesses mecanismos podem prejudicar a saúde cardiovascular, mental e cognitiva. Deve ser dada atenção especial às crianças, pois o sono reparador tem papel fundamental na capacidade de aprendizado e na memorização.

Outro grupo que necessita de atenção especial é o dos idosos, pois com o envelhecimento e as alterações no sono é mais difícil alcançar o descanso reparador durante a noite. A especialista em emergências clínicas do HSPE Daniele Mansano explica que os incômodos do calor são esperados, por isso, o ideal é focar em minimizá-los.

“Também pode ajudar na hora de dormir realizar a higiene adequada do sono. Por isso, evite o uso de telas e atividades de alta energia uma hora antes de se deitar e, com mais tempo ainda, refeições gordurosas e bebidas com cafeína”, acrescenta a especialista.

Piscinas em Vargem

Com as altas temperaturas, as pessoas podem procurar as piscinas públicas de Vargem Grande do Sul para se refrescar. Atualmente, a Prefeitura Municipal oferece, através do Departamento de Esportes e Lazer, três piscinas públicas para a população e uma quarta está em reforma.

As piscinas em funcionamento são a do CEE José Cortez (Poli Novo), à Rua Jaguari, nº 300, na Vila Santana, a do Clube XXI de Abril, à Rua Mato Grosso, nº 300, na Vila Polar, e a do Estádio Américo Toquini, à Rua Antônio Costa, nº 45, no Jardim Paulista. A piscina que está em reforma para melhor atender ao público é a do Poli Esportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha.

Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande pela Prefeitura Municipal, as piscinas funcionam de terça-feira das 13h às 17h, de quarta a sábado das 7h às 11h e das 13h às 17h, e também no domingo das 13h às 17h. A limpeza e manutenção das piscinas acontece às terças-feiras pela manhã.

Para utilizar as piscinas públicas, o munícipe deve procurar o Departamento de Esportes e Lazer para adquirir sua carteirinha de utilização e realizar o exame médico. Com a carteirinha dentro da validade de dois anos em mãos e com o exame médico também no prazo de validade de 3 meses, ele pode frequentar qualquer piscina.

Os exames são realizados exclusivamente pelo médico contratado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura, seguindo o Decreto nº 1.944 de 14 de fevereiro de 2002, a fim de verificar se o munícipe possui ou alguma modificação ou alteração de pele que possa ser infectocontagiosa.

Aqueles que precisam confeccionar a carteirinha, devem ir ao Departamento de Esportes, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem levar documento de identificação com foto e CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço. Para confecção da carteirinha, é emitida uma guia de pagamento que deverá ser paga nas lotéricas, bancos conveniados ou pelo aplicativo do internet banking.

Os exames médicos, com data a marcar pela Prefeitura Municipal, serão renovados sem custo nesse período de dois anos. Para mais informações, contate o Departamento de Esportes pelo número (19) 3641-2325 ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.