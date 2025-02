Tentou engolir droga, mas foi detido por tráfico e adulteração

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, resistência à abordagem policial e adulteração de sinais identificadores de veículo. A ocorrência foi registrada na terça-feira, dia 18, no Centro, por volta das 15h30.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo na Praça Nossa Senhora Aparecida, a equipe policial visualizou uma motocicleta com a placa em desacordo com os padrões nacionais. O condutor, trajando camiseta e capacete pretos, foi seguido por aproximadamente 200 metros, momento em que os policiais decidiram abordá-lo.

No local da abordagem, ele foi identificado, já sendo conhecido nos meios policiais. Ao perceber a presença dos agentes, o rapaz jogou a motocicleta ao chão e tentou engolir um invólucro de plástico branco, além de descartar diversos objetos, incluindo drogas e dinheiro. Em seguida, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

De acordo com o relato da equipe, ele resistiu à abordagem e foi necessário o uso da força moderada, incluindo a aplicação de arma de incapacitação neuromuscular (AIN), para que fosse imobilizado e algemado. Posteriormente, uma busca no local revelou 11 pedras de crack, um invólucro de maconha e uma nota de R$ 20,00. Com o suspeito, foram encontrados R$ 918,00 e mais um invólucro de maconha.

A motocicleta utilizada por ele apresentava adulteração no chassi, encoberto com tinta preta. Após verificação, constatou-se que a placa original era outra, registrada em nome de um rapaz, e que não possuía queixa de furto ou roubo.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Foto: Polícia Militar