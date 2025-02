Polícia prende rapaz na Cohab I

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas na quarta-feira, dia 19, na Cohab I, em Vargem Grande do Sul. A prisão ocorreu durante diligências realizadas pelo investigador de polícia Maycon, que estava acompanhado do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

Os agentes avistaram o suspeito sentado em uma cadeira do lado de fora de um bar, localizado na esquina da Rua Antônio Cortez com a Rua Monsenhor Celestino Garcia. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele deixou o local apressadamente, o que levantou suspeitas. Ele foi abordado logo em seguida e, durante a revista pessoal, os agentes encontraram um aparelho celular, R$ 40,00 em dinheiro e um pequeno tubo plástico contendo cinco porções de cocaína, embaladas para venda.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu que a droga era para venda e informou que guardava mais entorpecentes em sua residência. Com o apoio do agente policial Tiago, os policiais foram até o local indicado, onde encontraram, dentro de uma touca guardada no guarda-roupa, um pote plástico contendo mais cinco porções de cocaína embaladas de forma idêntica às apreendidas anteriormente. Também foi localizado, dentro de um caderno, a quantia de R$ 180,00 em cédulas diversas.

O jovem afirmou que a droga encontrada era para venda e que havia recebido os entorpecentes como pagamento de uma dívida. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Após ser submetido a exame médico cautelar, o indiciado foi encaminhado à unidade policial para as providências cabíveis e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.